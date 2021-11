Koronawirus. Obowiązkowe szczepienia w niemieckiej armii

Osoby służące w niemieckiej armii - Bundeswehrze muszą zgodzić się na przyjęcie szczepionki na koronawirusa. Zdecydowało o tym ministerstwo obrony Niemiec.

Sprawę analizowała w ostatnich tygodniach specjalna komisja, która zdecydowała ostatecznie, że szczepienie przeciwko Sars-CoV-2 trafi na listę szczepień, które żołnierze muszą zaakceptować. Listę taką wprowadzono w Niemczech kilka lat temu. Osobom, które się nie podporządkują, grożą konsekwencje dyscyplinarne.

Gotowość bojowa armii

Bundeswehra zwraca uwagę na ustawę o żołnierzach i zapisy dotyczące gotowości bojowej armii. Czytamy tam, że żołnierz musi tolerować środki medyczne wbrew swojej woli tylko wtedy, gdy służą one zapobieganiu albo zwalczaniu chorób zakaźnych, albo służą sprawdzeniu jego zdolności do służby.

Paragraf 17a ustawy stanowi z kolei, że jeśli żołnierz odrzuca środek medyczny, który można od kogoś wymagać, przez co ogranicza swoją gotowość do służby i aktywności zawodowej, to armia może uznać to za podstawę do rozwiązania zależności służbowej. „Nie można jednak wymagać od kogoś zgody na środek medyczny, z którym wiąże się poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia”.

W tym przypadku to, czy jakiś środek jest proporcjonalny, a wymaganie go jest dopuszczalne, ocenianie jest na podstawie możliwych komplikacji po szczepieniu. Komisja ministerstwa obrony i przedstawicieli armii doszła do wniosku, że podanie szczepionki na koronawiursa, nie jest poważnym zagrożeniem.

Niemieckie media zwracają uwagę, że Bundeswehra staje się pierwszą instytucją w Niemczech, która wprowadza de facto nakaz szczepień na koronawirusa. Politycy rozważają taki obowiązek także dla pracowników służby zdrowia i domów opieki, ale wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

(DPA/szym)