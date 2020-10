Koronawirus. Niemcy ogłaszają polskie województwa "strefami ryzyka"

Województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie będą od soboty (17.10.20) "strefami ryzyka". Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Niemiec z takich województw muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin) lub poddać się 14-dniowej kwarantannie. Za niepodporządkowanie się temu przepisowi grozi kara do 25 tys. euro. Testowi można poddać się także w samych Niemczech (także na lotnisku albo w pobliżu dworca kolejowego). Testy dla osób przybywających ze stref ryzyka są tu nieodpłatne. Informacje o tym, gdzie można dokonać testu w pobliżu miejsca pobytu, otrzymać można pod numerem telefonu 116 117.

W przypadku negatywnego wyniku urząd ds. zdrowia decyduje o zniesieniu kwarantanny. Z obowiązku kwarantanny i testów zwolnione są m. in. osoby, które podróżują tranzytem przez Niemcy.

Wraz z częścią polskich województw za obszary ryzyka uznano m. in. całe Niderlandy, Słowację, Maltę i niemal całą Francję.