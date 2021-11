Koronawirus. Jak chronieni są w Europie ci, którzy wymagają opieki

Zgodnie z wolą niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna „sytuacja epidemiologiczna o zasięgu krajowym" ma wygasnąć z końcem listopada. Nie widać jednak końca działań, które mają na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się domom seniora i placówkom opiekuńczym. Tam wskaźnik szczepień jest wprawdzie ponadprzeciętnie wysoki, ale i liczba objawowych zachorowań na COVID-19 jest na wyższym poziomie i to mimo pełnego zaszczepienia.

Dlatego minister Spahn opowiada się za szczepieniami przypominającymi w grupie wiekowej powyżej 70 lat. Odrzuca jednak równocześnie obowiązkowe szczepienia dla personelu pielęgniarskiego. Zamiast tego obowiązek przeprowadzania codziennych szybkich testów u pracowników i osób odwiedzających placówki – również w przypadku osób zaszczepionych – ma zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa. Propozycje Spahna spotkały się w Niemczech z podzielonym odzewem. Również w poszczególnych krajach Europy opinie i przepisy dotyczące sposobów ograniczania ryzyka zakażeń w szpitalach i placówkach opiekuńczych są różne. Podajemy kilka przykładów.

Włochy

Rząd w Rzymie był jednym z pierwszych, który wprowadził obowiązkowe szczepienia. Od 25 maja personel medyczny musi być zaszczepiony przeciwko COVID-19, bo w innym razie musi liczyć się z zawieszeniem w czynnościach służbowych. Do końca października ponad 2000 lekarzy zostało zawieszonych za brak szczepień, jak podaje krajowe stowarzyszenie medyczne FNOMCeO. Jednak od tego czasu około 500 z nich poddało się szczepieniu i wznowiło pracę.

Od września wszyscy pracownicy muszą okazywać w pracy tzw. zielony paszport, potwierdzający, że są ozdrowieńcami, mają szczepienie bądź też w ciągu ostatnich 48 godzin uzyskali negatywny wynik testu na koronawirusa. Państwo pokrywa koszty testów tylko tym osobom, które nie mogą być zaszczepione z powodów zdrowotnych.

Grecja

Również w Grecji od 1 września szczepienia dla pracowników służby zdrowia są obowiązkowe. Obecnie wszyscy nieszczepieni pracownicy muszą dwa razy w tygodniu przedstawiać swoim pracodawcom negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, aby móc przyjść do pracy. Muszą oni sami pokryć koszty szybkiego testu antygenowego w wysokości maksymalnie 10 euro.

Francja

We Francji szczepienia są obowiązkowe od połowy września. Dotyczy to nie tylko pracowników służby zdrowia, ale także innych grup zawodowych, takich jak policjanci i strażacy. Podobnie jak w Grecji i we Włoszech, również we Francji nie jest możliwe zwolnienie z pracy z powodu braku szczepienia, ale możliwe jest zawieszenie w czynnościach bez wypłaty wynagrodzenia.

Wielka Brytania

Na początku listopada brytyjski minister zdrowia Sajid Javid ogłosił, że od kwietnia 2022 roku wszyscy pracownicy sektora publicznej służby zdrowia i opieki w Anglii będą musieli się zaszczepić. Długi czas realizacji, wyznaczony przez Javida, wiąże się z obawami, że wiele z osób, których obowiązek ten będzie dotyczył, będzie przeciwna obowiązkowym szczepieniom, co mogłoby spowodować, że system opieki zdrowotnej może stanąć w obliczu jeszcze większych braków kadrowych w środku zimy niż tych, z którymi zmaga się już obecnie. Regulacja ta ma mieć zastosowanie wyłącznie w Anglii. Podobnego posunięcia nie planuje się w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa – Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej.

Hiszpania

Również w Hiszpanii toczy się debata na temat obowiązkowych szczepień, tyle że dla wszystkich pracowników, a nie tylko dla tych zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej. Zrzeszenie pracodawców jest za, minister zdrowia Carolina Darias jest przeciwna obowiązkowym szczepieniom.

W Hiszpanii są zaszczepieni niemal wszyscy pracownicy służby zdrowia

Jednakże rządy niektórych regionów autonomicznych przedstawiły już odpowiednie ustawy, ale nigdy ich nie wdrożyły. Np ustawa „Xunta" w Galicji była podobna do „zielonego paszportu" we Włoszech. Po tym jak latem rząd w Madrycie zlecił hiszpańskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu jej sprawdzenie, rząd regionalny Galicji uprzedził jego decyzję, wycofując ustawę.

Biorąc pod uwagę wysoki, bo ponad 85-procentowy wskaźnik szczepień wśród osób w wieku 20-69 lat oraz prawie 100-procentowy wskaźnik szczepień wśród pracowników służby zdrowia, takie posunięcie byłoby prawdopodobnie trudne do pogodzenia z hiszpańską konstytucją, która stawia wysokie poprzeczki dla podobnych ingerencji w swobody obywatelskie.

Protesty przeciwko decyzjom

W żadnym z wymienionych krajów obowiązkowe szczepienia nie są pozbawione kontrowersji. Co jakiś czas protestują przeciwko nim tysiące do dziesiątek tysięcy osób. 30 osób z Grecji, których kwestia ta dotyczy, złożyło skargę przeciwko obowiązkowym szczepieniom w ich kraju do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Nie odniosły one jednak sukcesu. We Włoszech 300 osób złożyło skargę przeciwko obowiązkowym szczepieniom w systemie opieki zdrowotnej. W połowie października we włoskim mieście Triest pracownicy zablokowali port, aby uzyskać zniesienie obowiązkowego „zielonego paszportu” lub przynajmniej otrzymać bezpłatne testy. Blokada została przerwana przez policję, ale protest pracowników portu trwa.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>