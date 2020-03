Koronawirus dopieka światowej gospodarce. "Największe ryzyko od kryzysu finansowego"

Pandemia koronawirusa mogłaby w bieżącym roku poważnie wyhamować światową gospodarkę. "To największe ryzyko od czasu kryzysu finansowego" - napisano w najnowszym raporcie OECD "Koronawirus. Zagrożenie światowej gospodarki".

Według szacunków OECD, przewidywana na rok 2020 wzrost gospodarczy mógłby być o połowę niższy, jeżeli wirus dalej rozprzestrzeniałby się w regionie Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Płn. Wtedy wzrost wyniósłby tylko 1,5 proc. Jeżeli sytuacja wkrótce by się ustabilizowała, światowa gospodarka wzrosłaby o 2,4 proc., po i tak stosunkowo skromnych 2,9 proc. w roku 2019. W tak pesymistycznych scenariuszach spadek ten najbardziej dotknąłby Chiny, skąd wirus poszedł w świat.

Higiena i dezynfekcja to podstawa ochrony

Spowodowałby on tam wyhamowanie wzrostu. Ekonomiści OECD szacują, że wzrost wyniósłby w roku 2020 tylko 4,9 proc., po 6,1 proc. w roku 2019. Następstwa coraz większych gospodarczych problemów Chin bardzo szybko odczułby cały świat ze względu na powiązane ze sobą światowe łańcuchy dostaw. Odczuliby to nie tylko odbiorcy produktów, ale także handel surowcami i branża turystyczna.

Niemcy: 150 przypadków zakażenia koronawirusem

Mniejsze zainteresowanie lotami

Branża przewoźników lotniczych w Niemczech liczy się w bieżącym roku z osłabieniem pobytu na bilety lotnicze. Loty w regiony turystyczne mogą spaść o 1 proc., a liczba wszystkich lotów prawdopodobnie o 2,5 proc. – jak wynika z analizy Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki DLR. Ze względu na epidemię koronawirusa coraz mniej jest w ofercie lotów do Chin, przy czym nie można jeszcze wydawać żadnych prognoz na miesiące letnie.

Lufthansa zapowiedziała wstrzymanie lotów do kontynentalnych Chin do końca kwietnia. Ze względu na coraz mniejszy popyt grupa Lufthansa redukuje także w marcu liczbę połączeń z Włochami oraz połączeń krajowych w RFN. Jak wynika z oceny międzynarodowego zrzeszenia linii lotniczych IATA, na całym świecie straty linii lotniczych według aktualnych prognoz wyniosą około 1,5 mld dolarów.

Światowa gospodarka może się skurczyć

W odniesieniu do bieżącego kwartału OECD nie wyklucza, że światowa gospodarka mogłaby się wręcz skurczyć. Wszystkie 20 wiodących państw uprzemysłowionych i wschodzących dotkniętych jest tym kryzysem; tym dotkliwiej, im silniejsze są ich powiązania z Chinami, jak np. w przypadku Japonii, Korei Płd. i Australii.

Niemiecka gospodarka nie ma obecnie jeszcze powodów do lamentu. Jak oceniają eksperci, sytuacja w lutym była jeszcze stabilna; firmy informowały co prawda o przerwaniu łańcuchów dostaw, przez co tu i ówdzie doszło do przestojów, lecz nie miało to większego wpływu na produkcję. Jeżeli jednak zakłócenia dostaw z Chin będą się utrzymywały i dotkną także inne gospodarki narodowe, spadek produkcji może się przyśpieszyć. Dla Niemiec oznaczałoby to wzrost jedynie na poziomie 0,3 proc., po 0,6 proc.w roku 2019.

By zapobiegać osłabieniu koniunktury OECD zaleca podwyższenie wydatków z budżetów państwa. Pieniądze należy przeznaczyć przede wszystkim na system opieki zdrowotnej, by mieć do dyspozycji wystarczająco dużo personelu i materiału. Poza tym należy zapewnić wypłacalności banków, aby firmy w trudnej sytuacji miały dostęp do pieniędzy. Także wprowadzenie pracy w skróconym wymiarze czasu uważa się za rozsądny środek zapobiegawczy.

afp/ma