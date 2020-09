Koronawirus: Coraz więcej zachorowań w Europie

Francja była już wiosną, obok Włoch i Hiszpanii, jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów w Europie. Teraz sytuacja znowu robi się bardzo poważna. W miniony piątek francuskie władze ogłosiły wykrycie ponad 13 tysięcy przypadków choroby w ciągu doby – to najwięcej od początku pandemii.

Dlatego po Marsylii i Bordeaux, teraz także Paryż, Nicea i Tuluza zaostrzyły pandemiczne restrykcje. Służby sanitarne wezwały Paryżan do rezygnacji z prywatnych spotkań w gronie większym niż dziesięć osób. To samo dotyczy wydarzeń publicznych. W Tuluzie władze zaczęły ograniczać życie nocne.

Po raz pierwszy od zniesienia w maju rygorystycznego zakazu opuszczania miejsca zamieszkania, wyraźnie zwiększyła się także liczba ofiar śmiertelnych. W piątek wieczorem poinformowano, że w ciągu doby zmarły 123 osoby. To prawie tyle, co w całym poprzednim tygodniu. W sumie od marca na Covid-19 zmarło we Francji ponad 31 tys. osób.

Druga fala w Wielkiej Brytanii

Także w innych europejskich krajach niepokoi rosnąca liczba infekcji. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że od tygodni ostrzega przed drugą falą „a teraz widzimy jak nadchodzi”.

Pełne zazwyczaj lotnisko Heathrow w Londynie

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział BBC, że władze chcą uniknąć ponownego ogólnokrajowego lockdownu, ale są na niego przygotowane. Minister zwrócił uwagę, że liczba pacjentów chorych na Covid-19 i przebywających w brytyjskich szpitalach podwaja się co osiem dni.

W wielu regionach północno-wschodniej Anglii wprowadzono w piątek nowe ograniczenia kontaktów. We wtorek mają zostać rozciągnięte na Liverpool i inne regiony. W Wielkiej Brytanii koronawirus doprowadził już do śmierci 42 tys. osób – to najwięcej ofiar śmiertelnych w Europie.

Madryt się zamyka

Także władze hiszpańskiej stolicy wprowadzają drastyczne ograniczenia. W niektórych dzielnicach miasta mieszkańcom nie wolno opuszczać najbliższej okolicy, chyba że muszą udać się do pracy, szkoły albo do lekarza. Biorą pod uwagę całkowitą liczbę zakażeń Hiszpania jest najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem Europy. W tym tygodniu przekroczono tam poziom 600 tys. zakażeń. Prawie jedna trzecia nowych przypadków przypada na Madryt.

Puste ulice Madrytu

Także w Irlandii ogniskiem choroby jest stolica – Dublin. W piątek władze zaostrzyły restrykcje, już po raz drugi w tym tygodniu. Mieszkańcy miasta mogą opuszczać jego granice tylko w ramach wykonywanej pracy albo z innych ważnych powodów.

Z powodu rosnącej liczby nowych zakażeń, zwłaszcza w Atenach i okolicach, rząd Grecji ponownie zamknął kina i sale koncertowe. Poza tym mieszkańcy kraju powinni znowu w większym stopniu pracować z domu.

Także w Niemczech liczba przypadków nadal rośnie. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 2297 zachorowań – podał Instytut Roberta Kocha. Tym samym osiągnięto najwyższy dzienny poziom od końca kwietnia.

Dotychczasowy szczyt zachorowań w Niemczech przypada na przełom marca i kwietnia, gdy notowano ok. 6 tysięcy zachorowań dziennie.

