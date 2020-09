Koronakryzys. Rośnie zaufanie Niemców do państwa

Zaufanie mieszkańców Niemiec do instytucji politycznych państwa silnie wzrosło. Liczba obywateli uważających, że państwo jest zdolne do wywiązywania się ze swoich zadań, zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 22 punkty procentowe do 55 proc. Wynika to z nowych badań ankietowych "Służba publiczna" na zlecenie Związku Urzędników (ddb), które udostępniono Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA). Wynosząca 40 proc. mniejszość natomiast jest zdania, że państwo jest przeciążone stojącymi przed nim zadaniami i problemami wymagającymi rozwiązania.

Zadowolenie z instytucji publicznych

Uderzające jest to, w jak małym stopniu zaufanie do państwa wykazują zwolennicy partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Ich odsetek wynosi zaledwie 5 proc. Opinię, że państwo jest generalnie przeciążone obowiązkami, reprezentuje 22 proc. tych, którzy uważają, że państwo jest przeciążone zadaniami w polityce oświatowej. Z tej grupy 20 proc. ankietowanych jest zdania, że państwo jest przeciążone problemami związanymi z polityką azylową i uchodźczą, koronakryzysem (16 proc.), problemami związanymi z utrzymaniem bezpieczeństwa wewnętrznego (14 proc.), polityką socjalną i emerytalną (12 proc.), ochroną zdrowia (11 proc.) oraz ochrona klimatu i środowiska (10 proc.) i polityką podatkową i finansową (także 10 proc.).

Uczestnicy ankiety najwyżej ocenili utrzymanie czystości ulic i wywożenie śmieci. W skali od 1 do 6, przy czym jedynka była notą najwyższą, dali państwu średnia ocenę 1,6. W przypadku bibliotek ocena ta wyniosła 2, muzeów także 2, przedszkoli 2,2, zaś policji i uniwersytetów po 2,3. Szpitale, kryte baseny i otwarte kapieliska oceniono na 2,4. Instytucje socjalne, administracja publiczna, urzędy skarbowe, sądy i szkoły otrzymały średnią ocenę wyższą niż 3, co odpowiada polskiej ocenie szkolnej wahającej się między czwórką i trójką.

Niemcy muszą przyspieszyć proces digitalizacji

Przewodniczący Związku Urzędników (dbb) Ulrich Silberbach wyraził opinię, że za tak pozytywną oceną państwa oraz instytucji publicznych kryje się przede wszystkim ich działanie podczas pandemii koronawirusa. Jego zdaniem niemieckie społeczeństwo wyjdzie z koronakryzysu wewnętrznie wzmocnione i bardziej zwarte niż przed nim. Jak podkreślił, większość ankietowanych stwierdziła, że państwo należycie troszczy się o bezpieczeństwo obywateli, ich zdrowie i rozwój gospodarczy kraju, chociaż w tej chwili brakuje mu prawie 300 tys. urzędników i pracowników służb publicznych.

Od polityków szef ddb domaga się wzmocnienia służb publicznych. Obejmuje to także przyspieszenie procesu digitalizacji, kształcenia wykwalifikowanych pracowników i powiązanie ich jak najdłużej z państwem jako pracodawcą. Przed kolejną rundą rozmów w sprawie umów zbiorowych pracowników administracji związkowej i regionalnej w sobotę 19 września w Poczdamie Ulrich Silberbach powiedział, że położony podczas nich zostanie nacisk także na znaczenie sprawnych, odpornych na zjawiska kryzysowe i zorientowanych na przyszłość służb publicznych. Wyraził przy tym nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie podwyżki płac ich pracowników.

(DPA/jak)

