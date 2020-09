Koronakryzys. Niemcy rezygnują z karnawału

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii poinformował na Twitterze, że władzom landu udało się osiągnąć porozumienie z tysiącami osób zaangażowanymi w organizowanie nadreńskiego karnawału w sprawie rezygnacji z jego obchodów w sezonie 2020/21.

Armin Laschet (CDU) podziękował im za zrozumienie obecnej sytuacji wywołanej koronakryzysem.

Na piątkowym (18.09.2020) spotkaniu władz Nadrenii Północnej-Westfalii z czołowymi przedstawicielami towarzystw karnawałowych z Kolonii, Bonn, Akwizgranu i Duesseldorfu postanowiono zrezygnować z obchodów karnawału w sezonie 2020/21. Nie będzie zatem tradycyjnych pochodów ulicznych w zapustny poniedziałek (tzw. Rosenmontag), dużych zabaw i balów, uroczystych posiedzeń towarzystw karnawałowych połączonych z występami artystów, ani wspólnej zabawy przy piwie w narożnych knajpach i innych lokalach. Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie wyglądać także tradycyjne otwarcie karnawału 11 listopada o godzinie 11:11. Rząd krajowy w Duesseldorfie zalecił władzom miejskim w Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadzenie zakazu większych zgromadzeń połączonych z konsumpcją alkoholu, co spotkało się z aprobatą towarzystw karnawałowych. Z drugiej strony rząd tego landu obiecał im pomoc finansową, ponieważ nadreński karnawał to także duży biznes.

Tradycyjny karnawał nie jest obecnie możliwy

"Taki karnawał, jaki znaliśmy do tej pory, nie jest możliwy w okresie pandemii koronawirusa", oświadczył szef kancelarii państwowej w Duesseldorfie Nathanael Liminski. Potrzebą chwili jest "przestrzeganie tych samych zaleceń i ograniczeń, jakie obowiązują w przypadku wszystkich innych imprez masowych, od czego nie może być żadnych wyjątków", dodał.

Dopuszczalne jest organizowanie tylko występów karnawałowych artystów na mniejszą skalę, pod warunkiem przestrzegania zaleceń higienicznych i zachowania dystansu społecznego. Liminski obiecał pomoc finansową rządu krajowego w Duesseldorfie towarzystwom karnawałowym, które poniosą straty wskutek rezygnacji z karnawału, w wysokości 50 mln euro. Obiecał im również dopasowanie już istniejących programów pomocowych do zmienionej sytuacji spowodowanej odwołaniem karnawału.

Na taką zabawę trzeba będzie poczekać przynajmniej rok

Towarzystwa karnawałowe są zadowolone z ugody

Przedstawiciele towarzystw karnawałowych, uczestniczący w spotkaniu w Duesseldorfie, wyrazili zadowolenie z osiągniętej ugody. Przewodniczący komitetu organizacyjnego karnawału w Kolonii Christoph Kuckelkorn podkreślił, że "są w pełni świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności w czasach pandemii". Kuckelkorn zaapelował przy tym do wszystkich członków towarzystw karnawałowych i miłośników nadreńskiego karnawału o uruchomienie fantazji i pomysłowości, w jaki sposób go obchodzić w inny sposób w ograniczonym liczebnie gronie przy zachowaniu obowiązujących obecnie ograniczeń. "Wszystko teraz zaplanujemy inaczej i na nowo", zapewnił Kuckelkorn.

W podobnym duchu wypowiedział się także przewodniczący komitetu organizacyjnego karnawału w Akwizgranie Frank Proempeler. Jak podkreślił, w tej chwili "najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa, nie możemy świętować karnawału za wszelką cenę". Przewodnicząca komitetu organizacyjnego karnawału w Bonn Marlies Stockhorst powiedziała, że rezygnacja z jego obchodów w sezonie 2020/21 ma na celu "przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego organizatorom, pomocnikom i uczestnikom", a wiceszef komitetu karnawałowego w Duesseldorfie Stefan Kleinehr wyraził przekonanie, że "wraz z członkami towarzystw karnawałowych i artystami uda się nam wypracować możliwie wiele alternatywnych sposobów obchodzenia karnawału".

Karnawał będzie, ale zupełnie inny niż zwykle

Jednym z nich jest zastąpienie ulicznych obchodów otwarcia sezonu karnawałowego w Kolonii 11 listopada wielogodzinnym koncertem bez udziału publiczności w kolońskiej wagonowni, transmitowanym przez rozgłośnię WDR. Jego organizatorzy zapewniają, że "w ten sposób karnawał przyjdzie do ludzi i nikt nie będzie musiał wychodzić na ulicę". Zapowiedziany koncert ma być pełen atrakcji i niespodzianek, które powinny pozostać na razie tajemnicą, żeby nikomu nie psuć zabawy.

(EPD, DPA/jak)