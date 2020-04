Koronakryzys. Austria planuje złagodzenie ograniczeń

Austria zareagowała szybciej i wprowadziła bardziej restrykcyjne regulacje niż inne kraje. Dlatego Austria wyjdzie szybciej z kryzysu – zapowiedział kanclerz Sebastian Kurz. Dodał, że będzie to tylko możliwe, jeśli dalej wszyscy konsekwentnie będą stosować się do dotychczasowych regulacji. W pierwszej kolejności mają zostać otwarte małe sklepy, markety budowlane oraz ogrodnicze – przewiduje plan austriackiego rządu.

Dotychczasowe ograniczenia w opuszczaniu mieszkań obowiązywać mają do końca kwietnia – poinformował Kurz. Dalej należy unikać kontaktów społecznych i zachowywać bezpieczny odstęp od innych ludzi. Nie powinno się też świętować Wielkanocy z innymi osobami niż domownicy. – Decydujący będzie tydzień świąteczny – powiedział Kurz. Ponieważ jest to sytuacja bez precedensu, ustalenie planu ponownego ożywienia społecznego i gospodarczego było trudne. Pomimo to zadeklarowanym celem jest stopniowe odchodzenie od restrykcji – dodał austriacki kanclerz.

Kolejne decyzje pod koniec miesiąca

Austriacki rząd chce zadecydować pod koniec kwietnia, czy od 1 maja działalność będą mogły wznowić większe sklepy, domy handlowe i zakłady fryzjerskie. Warunkiem ma być zachowanie szczególnych środków ostrożności, takich jak noszenie maseczek czy wpuszczanie ograniczonej liczby klientów do sklepów. Ponadto obowiązywać ma nakaz noszenia maseczek w środkach transportu publicznego. O ich noszeniu w zakładach pracy ma decydować kierownictwo każdej firmy czy instytucji.

Pozostałe branże, takie jak hotele i gastronomia, mają wznowić działalność od połowy maja. Także szkoły mają pozostać zamknięte do połowy maja; zakaz organizowania imprez obowiązywać ma do końca czerwca.

Turystyka musi poczekać

Austria jest pierwszym europejskim krajem, który chce złagodzić restrykcje związane z koronawirusem bezpośrednio po Wielkanocy. Od 16 marca zamknięte są tu wszystkie sklepy (z wyjątkiem spożywczych i drogerii) oraz lokale gastronomiczne. Obowiązują ograniczenia w opuszczaniu mieszkań oraz zakaz przebywania w grupach w miejscach publicznych. W szczególnie dotkniętym epidemią kraju związkowym Tyrol, do wielkanocnego poniedziałku kwarantanną objęte są wszystkie gminy. Mieszkańcy mogą opuszczać swoje miejscowości tylko z ważnego powodu. Podobne obostrzenia obowiązują w kraju związkowym Salzburg.

Restrykcje przynoszą efekty

W ostatnich dniach okazało się, że wprowadzone restrykcje przynoszą pożądany skutek – liczba nowych zarażeń chorobą Covid-19 wzrasta już tylko nieznacznie, liczba pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej utrzymuje się na stałym poziomie. Do poniedziałku rana (6.04.2020) w Austrii zarejestrowano nieco ponad 12 tys. przypadków zarażenia koronawirusem, co odpowiada 136 przypadkom na 100 000 mieszkańców. Dzienny przyrost nowych infekcji wynosił ostatnio około 2 proc. (w porównaniu do 20 proc. w połowie marca). Ponadto od soboty liczba ozdrowieńców rośnie szybciej niż osób zarażonych. Obecnie dziennie wirusem Sars-Cov2 zaraża się mniej niż trzy osoby na 100 000 mieszkańców.

Także w Danii premier Mette Frederiksen zapowiedziała, że prawdopodobnie po Wielkanocy władze stopniowo złagodzą restrykcje. Nie przedstawiła jednak żadnego planu. W Czechach dyskutuje się obecnie na temat wprowadzenia pewnych wyjątków dla handlu; rząd mniejszościowy premiera Babisza jest jednak tej kwestii podzielony.

(DPA, Reuter/ du)