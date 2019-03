Korea Północna: nowe rakiety Kima

Korea Północna przygotowuje się przypuszczalnie do wystrzelenia balistycznej rakiety międzykontynentalnej lub satelity. Poinformowała o tym na swojej stronie internetowej amerykańska sieć publicznych rozgłośni radiowych National Public Radio (NPR). Dla potwierdzenia tego przypuszczenia NPR opublikowała dwa zdjęcia satelitarne ośrodka badawczego Sanumdong, uzyskane od znanej firmy DigitalGlobe z siedzibą w Denver.

Na zdjęciach wykonanych 22 lutego, a więc na krótko przed drugim spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z północnokoreańskim dyktatorem Kim Dzong Unem w Hanoi w Wietnamie, widać ciężarówki i samochody osobowe na terenie ośrodka w Sanumdong jak również pojazdy szynowe i dźwigi. Ich ruch pozwala wysnuć przypuszczenie, że przywiozły tam jakieś materiały a północnokoreański program rakietowy jest kontynuowany, ponieważ właśnie tam Korea Północna zgromadziła większość swoich pocisków balistycznych i innych rakiet.

"Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to wygląda to rzeczywiście na to, że Korea Północna buduje nową rakietę", oświadczył cytowany przez wspomnianą wyżej sieć NPR ekspert od spraw Korei Północnej Jeffrey Lewis z Insytutu Studiów Międzynarodowych w Middlebury w stanie Vermont.

Co się dzieje na poligonie rakietowym Sohae?

Kilka dni temu na innych zdjęciach satelitarnych można było zobaczyć infrastrukturę na poligonie rakietowym Sohae w Tongczang-ri, którego likwidację rozpoczęto w ubiegłym roku po obietnicach złożonych przez Kima po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej. Jednak jej obecny stan wskazuje na to, że prace rozbiórkowe na poligonie zostały wstrzymane, a jego infrastruktura odbudowana w ciągu dwóch ubiegłych tygodni.

Do takiego wnosku doszli eksperci z amerykańskiej grupy monitorującej Koreę Północną pod nazwą 38North oraz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie. Ich zdaniem poligon Soahe może ponownie przystąpić do wystrzeliwania rakiet o zasięgi międzykontynentalnym.

Z tego właśnie ośrodka Korea Północna wystrzeliła w 2012 i 2016 roku rakiety, które wyniosły w Kosmos dwa satelity. Próby te spotkały się z ostrą krytyką społeczności międzynarodowej, ponieważ uznano je za zamaskowane testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

(DW, dpa, afp / pa)