Kontrwywiad o prawicowym ekstremizmie w Brandenburgii: „Historyczny rekord”

W Brandenburgii tamtejszy oddział Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli niemieckiego kontrwywiadu cywilnego, zarejestrował w ubiegłym roku największą do tej pory liczbę prawicowych ekstremistów. W przypadku tej ideologii można śmiało mówić o osiągnięciu "historycznego rekordu", oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen z CDU, który przedstawił dziś (07.09.2020) w Poczdamie raport landowego oddziału Urzędu Ochrony Konstytucji za rok ubiegły. Tę samą opinię wyraził, występujący razem z nim, szef tego oddziału Joerg Mueller.

Za potencjalnych prawicowych ekstremistów uznano w Brandenburgii 2765 osób. To nowy rekord w 30-letniej historii tego kraju związkowego. W roku 2018 ich liczbę oceniono na 1675. Jej wzrost o 1090 osób w ciągu tylko jednego roku był dodatkowo szóstym z kolei w ciągu następujących po sobie lat, co oznacza, że może on mieć trwały charakter.

AfD pod lupą kontrwywiadu

Podana wyżej liczba 2765 potencjalnych prawicowych ekstremistów uwzględnia zarówno prawicowo-populistyczną młodzieżową przybudówkę partii AfD pod nazwą Młoda Alternatywa dla Niemiec, jak i rozwiązane tymczasem, radykalne "Skrzydło" partii Alternatywa dla Niemiec. Młoda Alternatywa dla Niemiec liczyła w 2019 roku około 30 członków, a "Skrzydło" około 640 zwolenników.

Minister Stuebgen wyjaśnił, że równolegle do kryzysu uchodźczego w Niemczech z 2015 roku pojawiło się, jak powiedział, "groźne otoczenie polityczne". W tym otoczeniu z kolei "rozwijana i zarazem unowocześniana jest nowa tożsamość prawicowego ekstremizmu". Ten niepokojący proces ma na celu "wprowadzenie i zazębienie" prawicowego ekstremizmu z centrum politycznym niemieckiego społeczeństwa. Elementem tego procesu jest także brandenburski oddział partii AfD, który od czerwca tego roku jest poddany obserwacji kontrwywiadowczej jako ugrupowanie o charakterze prawicowo-ekstremistycznym.

Pierwszomajowa demonstracja zwolenników neonazistowskiej partii Prawica w Essen

Pozytywną informacją jest spadek liczby członków neonazistowskiej i skrajnie prawicowej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) o 20 osób. W roku ubiegłym NPD w Brandenburgii liczyła 260 członków.

AfD chce przejąć elektorat NPD

Zdaniem Joerga Muellera "znakomicie rozgałęzionej" AfD w Brandenburgii udało się przyciągnąć do siebie elektorat NPD, którego maksymalny potencjał ocenia się na około 3 proc. wyborców. Ze znanych kontrwywiadowi prawicowych ekstremistów, w roku ubiegłym uznano 1280 osób za zdolne do użycia przemocy. W tym samym roku odnotowano 90 przestępstw popełnionych z motywów skrajnie prawicowych, o 33 mniej niż w roku 2018.

Ekstremizm lewicowy i islamistyczny

Na drugim skrzydle brandenburski kontrwywiad odnotował w roku ubiegłym wzrost o 30 osób liczby lewicowych ekstremistów, która wyniosła łącznie 650. Jest to najwyższa wartość od roku 2004. Liczba skłonnych do użycia przemocy lewicowych autonomistów utrzymała się na niezmienionym poziomie 240 osób, a liczba przestępstw popełnionych z pobudek skrajnie lewicowych wzrosła o 6 do poziomu 24 czynów. Brandenburski oddział Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji poinformował także o o stałym wzroście liczby islamistycznych ekstremistów: w 2109 roku było to 190 osób, o 10 więcej niż w roku 2018.

(AFP/jak)

