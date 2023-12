Kontrole na granicy z Polską także w nadchodzącym roku

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała przedłużenie kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią o co najmniej dwa miesiące po 15 grudnia 2023 roku. W rozmowie z „Rheinische Post” uznała tę formę przeciwstawiania się nielegalnej imigracji za efektywną. – Nasze działania są skuteczne. Z powodzeniem walczymy z pozbawionymi skrupułów przemytnikami, którzy brutalnie narażają ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia – powiedziała polityk SPD. Podkreśliła, że stacjonarne i mobilne kontrole są ważnym środkiem ograniczania nielegalnych przyjazdów do Niemiec i odciążania samorządów.

Skuteczność kontroli

Na początku tego tygodnia Nancy Faeser przedłużyła do 15 grudnia kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Wprowadzono je 16 października z uwagi na nasilenie się nielegalnej imigracji do Niemiec. Według niemieckiego MSW od tego czasu niemiecka policja stwierdziła na tych granicach około 9200 przypadków niedozwolonego wjazdu do RFN, a w 4370 przypadkach podjęła działania, dzięki którym uniemożliwiono nielegalne przekroczenie granicy i położono kres nielegalnym pobytom. Ujęto ok. 120 przemytników ludzi. Zdaniem jednego z rzeczników resortu świadczy to o skuteczności kontroli i sensowności ich kontynuowania.

Od jesieni 2015 roku wyrywkowe stacjonarne kontrole obowiązują na okres przejściowy w Bawarii na granicy z Austrią. Jako odstępstwo od układu z Schengen tego rodzaju kontrole muszą być z miesięcznym wyprzedzeniem zgłaszane Komisji Europejskiej, która może następnie udzielić zgody na ich przedłużenie.

Szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser Zdjęcie: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Zdanie odrębne Związku Zawodowego Policji

Andreas Roßkopf ze Związku Zawodowego Policji powiedział „Rheinische Post”, że środkami policyjnymi nie da się obniżyć liczby azylantów. Jego zdaniem należy wyjaśnić, „czy rzeczywiście tysiące policjantek i policjantów powinny pozostawać na granicy, nie zaś dbać o bezpieczeństwo w miastach”. Powołując się na dane Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), powiedział, że liczba nowych wniosków o azyl w RFN osiągnęła w listopadzie rekordowy poziom 35 tysięcy. Wskazał na konieczność rozwiązania problemu azylantów w ramach całej Unii Europejskiej, a stan bezpieczeństwa w Niemczech uznał za bardzo podatny na zagrożenia.

Azylantów wciąż przybywa

Według BAMF łączna liczba złożonych w tym roku wniosków o azyl w Niemczech już w listopadzie przekroczyła 300 tysięcy. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Większość osób ubiegających się o ochronę pochodzi z Syrii, Turcji i Afganistanu. W przypadku Syryjczyków i Afgańczyków odsetek wniosków rozpatrywanych pozytywnie wynosi 88 i 76 procent, natomiast w przypadku osób przybywających z Turcji tylko 14 procent.

Kluczowe znaczenie ochrony granic zewnętrznych UE

Minister Nancy Faeser zapewniła, że jej rząd będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne działania, aby „kontrole w jak najmniejszym stopniu wpływały na życie codziennie osób regularnie przekraczających granicę w obie strony, na handel i ruch pasażerski”. Podkreśliła, że w ograniczaniu nielegalnej migracji decydującą rolę odgrywa nadal ochrona granic zewnętrznych UE. Potrzebny jest też wspólny europejski system azylowy. – Także w tym tygodniu ciężko pracowałam w Brukseli nad urzeczywistnieniem unijnego prawodawstwa w tym zakresie – dodała minister Faeser.

(DPA, AFP, RTR, EDP/ pesz)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>