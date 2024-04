Szef CDU w Brandenburgii: „Kontrole na granicy konieczne”

Szef klubu poselskiego CDU w brandenburskim landtagu Jan Redmann opowiedział się za utrzymaniem zwiększonych kontroli na granicy niemiecko-polskiej. „W zeszłym roku pojawiły się wątpliwości, czy te kontrole cokolwiek dadzą. Jednak z danych za bieżący rok wynika, że znacznie zmniejszyły one napływ imigrantów” – powiedział Redmann w środę (10.04.2024) w Radiu RBB24.

Kontrole konieczne

Kontrole są konieczne, aby zapobiec nielegalnemu wjazdowi i aresztować przemytników – podkreślił. „I nie dlatego, że ludzie zostali zawróceni bezpośrednio na granicy, ale dlatego, że zatrzymano kilkuset przemytników i naganiaczy i że po części zlikwidowano tę zorganizowaną przestępczość. Musimy nadal nad tym pracować” – powiedział szef brandenburskich chadeków.

Dodał, że intensyfikacja pracy policji w regionie przygranicznym przyczyniła się także do wzrostu liczby rejestrowanych przestępców. Patrole graniczne wykrywają nie tylko przestępstwa z udziałem cudzoziemców, ale łapią także handlarzy i przemytników narkotyków.

Lepsza integracja imigrantów

Redmann odniósł się także do najnowszego raportu o przestępczości w Niemczech, z którego wynika, że szczególnie gwałtownie wzrósł odsetek cudzoziemców podejrzanych o dokonanie czynów przestępczych. Podczas gdy w 2023 roku liczba niemieckich podejrzanych wzrosła w ciągu roku zaledwie o jeden procent (do około 1,32 mln), liczba podejrzanych spoza Niemiec wzrosła o blisko 18 proc. (do około 923 tys.).

Komentując wyniki raportu, Redmann zauważył: „W ostatnich latach mieliśmy zbyt dużą imigrację, więcej niż jesteśmy w stanie zintegrować. A to ostatecznie prowadzi do takich wyników, jakie widzimy w statystykach przestępczości” – powiedział polityk CDU. Ostrzegł jednak przed ogólnymi podejrzeniami.

Polityk CDU opowiedział się za lepszą integracją imigrantów, ale zaznaczył, że możliwości Niemiec są ograniczone. „Gdybyśmy skoncentrowali nasze zdolności integracyjne na tych, którzy są uprawnieni do ochrony, to myślę, że poradzilibyśmy sobie dzięki tym zasobom, które mamy w Niemczech” – powiedział Redmann.

(RBB/dom)

