Kontrole graniczne. Związek policjantów krytykuje ich efekty

Od ponad tygodnia Niemcy kontrolują wszystkie swoje granice lądowe. Policjanci są sceptyczni co do efektów.

Od ponad tygodnia Niemcy kontrolują już wszystkie swoje granice lądowe. O ile wcześniej kontrolowano już granicę z Austrią, Polską, Czechami i Szwajcarią, od 16 września doszły kontrole na północy i zachodzie kraju.

Związek zawodowy niemieckich policjantów GdP sceptycznie ocenia efekty kontroli. Cel, jakim jest ograniczenie nielegalnej migracji, nie został jeszcze osiągnięty – powiedział przewodniczący związku Andreas Rosskopf w rozmowie z siecią redakcji RND.

Jak dotąd zatrzymano stosunkowo niewiele osób bez prawa do pobytu i przemytników. „Niewiele jest również przypadków odesłania migrantów na zachodniej granicy” – kontynuował Rosskopf.

Unikają głównych dróg

Szef związku policjantów powiedział, że od czasu rozpoczęcia kontroli kierowcy omijają punkty kontrolne i główne drogi. Robią to nawet firmy autobusowe.

Niezauważalny jest także odstraszający efekt podjętych środków. Liczba osób ubiegających się o azyl utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział Rosskopf. „Zgodnie z prawem europejskim jesteśmy zobowiązani do przekazywania osób ubiegających się o azyl i ochronę do właściwego organu (to urzędy BAMF - red.), o ile (dana osoba) nie ma zakazu ponownego wjazdu. Tylko one są odpowiedzialne za sprawdzenie wniosków” – mówi Rosskopf.

Policji brakuje ponadto nowoczesnego sprzętu. W tym kontekście Rosskopf wspomniał o nowoczesnych pojazdach poszukiwawczych, mobilnych punktach kontrolnych, fotoradarach i oświetleniu. „Przed nami jesień i zima, i władze muszą teraz pilnie zastanowić się, w jaki sposób mogą stworzyć w miarę akceptowalne warunki pracy. Niepowodzenia w tej dziedzinie w ostatnich latach spadają teraz na nasze barki” – ocenił Rosskopf.

W walce z nielegalną migracją

Rozszerzając kontrole na wszystkie granice, niemieckie MSW tłumaczyło, że celem jest ograniczenie nielegalnej migracji. W liście do Komisji Europejskiej minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser odniosła się do „zagrożeń stwarzanych przez islamski terroryzm” oraz „przestępstw z użyciem noża i przemocy popełnianej przez uchodźców”. Kontrole obowiązują na razie przez sześć miesięcy.

W strefie Schengen, do której należą Niemcy i wszystkie sąsiednie kraje, takie kontrole nie są przewidziane. Państwa członkowskie mogą je wprowadzić w „wyjątkowych okolicznościach”, tylko tymczasowo i jako „ostateczny środek”. Swobodny przepływ osób i towarów jest jednym z fundamentów UE.

(RND/dom)

