Kontenerowiec "Ever Given" ściągnięty z mielizny

Kontenerowiec "Ever Given", którego operatorem jest tajwańska firma transportowa Evergreen Marine, został uwolniony po utknięciu na mieliźnie i może już wrócić na wodę. W tej chwili trwają jeszcze ostatnie prace zabezpieczające jednostkę, jak poinformowała na Twitterze firma żeglugowa Inch Cape Shipping Services.

Także strony internetowe Myshiptacking i Vesselfinder podały zgodnie, że rufa statku oddzieliła się od zachodniego brzegu Kanału Sueskiego. Władze Kanału, Suez Canal Authority (SCA), oświadczyły z kolei, że "Ever Given" został odwrócony we właściwym kierunku.

Ekipy ratownicze przez kilka dni próbowały uwolnić kontenerowiec z mielizny przy pomocy holowników i koparek. Pomogła im wysoka fala przypływu podczas pełni Księżyca.

Korek na kanale

Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi wcześniej zażądał częściowego rozładowania kontenerowca, gdyby w inny sposób nie można go było ściągnąć z mielizny. Powodzenie takiej akcji w środku pustyni i bez niezbędnej infrastruktury było jednak wątpliwe, a sama operacja na pewno potrwałaby wiele dni, jeśli nie tygodni. Rozładowanie statku jednak nie było konieczne.

Z każdą chwilą wzrastał nacisk na wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z kontenerowcem "Ever Given" i żeglugą po Kanale Sueskim. Po jego awarii w kolejce ustawiło się około 370 statków czekających na pokonanie Kanału w obu kierunkach, w tym także 25 tankowców. Szkody gospodarcze wywołane osadzeniem "Ever Given" na mieliźnie są ogromne. Zdaniem towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz, opierającego się w swoich ocenach na przepływach w handlu światowym, wyniosły one wiele miliardów dolarów dziennie.

Każdy dzień zwłoki to miliardy strat

Ten kanał ma decydujące znaczenie

Kontenerowiec "Ever Given" liczy prawie 400 metrów długości i należy do najdłuższych statków handlowych na świecie. Znajdował się w drodze z Malezji do Rotterdamu w Holandii, gdy we wtorek 23 marca wpłynął na mieliznę w Kanale Sueskim, blokując go całkowicie w obu kierunkach. Nie wiadomo w tej chwili jeszcze, kiedy żegluga w Kanale zostanie ponownie przywrócona.

Kanał Sueski ma 193 kilometry długości i jest najważniejszym połączeniem żeglugowym między Azją i Europą. W roku ubiegłym, jak podaje SCA, Kanał w obu kierunkach przekroczyło prawie 19 tysięcy statków. Kanał Sueski ma decydujące znaczenie dla dostaw ropy naftowej i innych towarów na rynek europejski.

Jak ocenia Instytut Badań na Gospodarką Światową (IfW) w Kilonii, przez Kanał Sueski przepływa 98 procent kontenerowców kursujących między Niemcami i Chinami. Szlakiem tym przepływa także od 8 do 9 procent wszystkich artykułów importowanych przez Niemcy lub przez nie eksportowanych. Dla Egiptu Kanał Sueski jest ważnym źródłem dochodów. Jak podaje agencja Suez Canal Authority, każdy dzień blokady tej trasy kosztuje Egipt około 14 mln dolarów.

(dpa, rtr, Twitter/jak)

