Konta nazistów? Credit Suisse odkrywa karty

Zgodnie z wynikami amerykańskiego dochodzenia szwajcarski bank Credit Suisse przez długi czas ukrywał dowody na istnienie w przeszłości licznych kont należących do nazistów. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez Komisję Budżetową Senatu USA udostępniono dziesiątki tysięcy dokumentów, które dostarczyły obszernych dowodów na istnienie kont powiązanych z nazistami.

Ustalenia pochodzą od Neila Barofsky'ego, niezależnego rzecznika praw obywatelskich, któremu w 2021 roku Credit Suisse zlecił zbadanie wskazówek dotyczących możliwych, dotychczas nieujawnionych klientów nazistowskich w banku.

Jednak w grudniu 2022 roku Barofsky został zwolniony z Credit Suisse. Utrzymuje, że do dlatego, że sprzeciwił się żądaniom banku , aby ograniczył swoje badania.

Amerykańska komisja interweniuje

Dowiedziała się o tym Komisja Budżetowa Senatu USA. Tym samym do gry wkroczył potężny organ, ponieważ komisja sprawuje jurysdykcję nad Biurem Specjalnego Wysłannika do Spraw Holokaustu, będącego oddziałem Departamentu Stanu USA. Mając to na uwadze, przewodniczący komisji Sheldon Whitehouse i senator Chuck Grassley wszczęli dochodzenie, które wymusiło ujawnienie ustaleń Barofsky'ego. Interwencja amerykańskiej komisji umożliwiła następnie dalsze badanie co najmniej 64 000 potencjalnie istotnych rejestrów danych w Credit Suisse.

Dane te nie zostały ujawnione podczas wcześniejszych dochodzeń w latach 90-tych. Barofsky został również przywrócony do pracy przez Credit Suisse, który od czerwca 2023 r. jest częścią dużego szwajcarskiego banku UBS, aby kontynuować swoje dochodzenia.

Konta pośredników, spekulantów wojennych i pomocników w ucieczce

Po raz pierwszy przeanalizowane dane dostarczyły wskazówek na temat licznych kont pośredników, którzy wspierali nazistów między innymi przy grabieży żydowskich majątków, przemycie czy ukrywaniu łupów wojennych. Odkryte zostały również powiązania między Credit Suisse a ludźmi, którzy pomagali nazistom w ucieczce po wojnie. Istniały również konta powiązane z wyzyskiem Żydów i depozyty pieniędzy należących do obywateli żydowskich, którzy zostali zmuszeni do zdeponowania swoich zasobów w określonym banku. Według zapewnień banku UBS przeprowadzona zostanie dokładna i kompleksowa analiza danych. Barofsky otrzyma „każde niezbędne wsparcie, aby ułatwić mu swoją pracę i aby poprzez przeprowadzoną kontrolę rzucić więcej światła na ten mroczny rozdział historii” – wynika z oświadczenia banku.

Ze względu na ogromną ilość danych do przeanalizowania komisja USA spodziewa się zakończenia raportu Barofsky'ego w 2026 roku.

(DPA/jar)

