Koniunktura w Niemczech spada. „Czeka nas trudna zima”

Nastroje w niemieckiej gospodarce są ponure: indeks koniunktury opracowywany przez monachijski Instytut Badań Gospodarczych Ifo spadł w październiku do 84,3 pkt. z 84,4 pkt. we wrześniu. Co miesiąc w badaniu ankietowani są przedstawiciele około 9000 firm. „Firmy były mniej zadowolone ze swojej obecnej działalności” – ocenia Ifo. Managerowie są „pełni obaw” przed nadchodzącymi miesiącami. – Niemiecką gospodarkę czeka trudna zima – powiedział szef Ifo Clemens Fuest.

Już wrześniowe nastroje były najgorsze od maja 2020 roku, czyli od początku kryzysu pandemicznego. W październiku indeks koniunktury nadal nieznacznie spadł. Jak wynika z badania Ifo, firmy z sektora przemysłu nieco lepiej oceniły obecną sytuację – ich portfele zamówień są nadal pełne. Jednak także tu zamówień jest coraz mniej. Oczekiwania firm są więc gorsze niż we wrześniu.

Produkcja spadnie

Sami managerowie spodziewali się jednak ostrzejszego spadku: do 83,3 pkt. – podaje agencja Reuters. Chociaż swoją obecną swoją sytuację biznesową uważają za gorszą niż miesiąc temu, to perspektywy ocenili jako nie tak złe jak ostatnio. Ogólnie złe nastroje w gospodarce są zgodne z przewidywaniami Bundesbanku, wg którego Niemcy są na krawędzi recesji, co oznacza wyraźny i długotrwały spadek wyników gospodarczych.

Wysoka inflacja i niepewność ws. dostaw energii obciążają niemiecką gospodarkę. PKB mógł przestać rosnąć już w minionym kwartale letnim – ocenie Bundesbank. Zdaniem ekonomistów Bundesbanku, w półroczu zimowym prawdopodobnie mocno spadnie. Dane o PKB za trzeci kwartał dostępne będą w piątek (28.10). Eksperci pytani przez agencję Reuters spodziewają się jego spadku o 0,2 proc. Wiosną wzrost PKB Niemiec był minimalny i wyniósł 0,1 proc.

Eksperci ostrzegają

Jens-Oliver Niklasch z banku LBBW przyznaje, że jest zaskoczony tą „nieco nieoczekiwaną stabilizacją”: – Można się zastanawiać, co mogło spowolnić swobodny spadek wskaźnika koniunktury. Promykiem nadziei było przedłużenie działania elektrowni atomowych. Ale dla badanych firm jest to problem mniej ważny niż główne: rosnące ceny energii i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wskaźnik koniunktury się nie zmieni w nadchodzącej recesji. W kolejnych miesiącach bardziej prawdopodobny jest jego dalszy spadek niż wzrost.

Podobnie sytuację ocenia Joerg Kraemer, główny ekonomista Commerzbanku: – To, że w październiku wskaźnik tak nie spadł, nie oznacza odwołania alarmu. Przecież w poprzednim miesiącu dosłownie się załamał. Trend jest spadkowy. Nadal się spodziewam, że zimą niemiecka gospodarka się skurczy.

(RTR,AFP/mar)