Konferencja w Monachium: bardziej konfrontacja niż dialog

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa pozostaje jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie, pomimo zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej i nasilających się nastrojów konfrontacyjnych, politycy ze zwaśnionych państw spotykają się, by w dialogu poszukiwać kompromisów.

Organizator MSC, niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger wiązał z tegorocznym spotkaniem duże nadzieje, jednak rzeczywistość okazała się być brutalna. Widać wyraźnie, że monolog i chęć konfrontacji są silniejsze niż dialog i chęć porozumienia.

W stolicy Bawarii od piątku do niedzieli (15.-17.02.2019) obraduje 35 szefów państw i rządów, blisko 90 ministrów i kilkuset ekspertów.

Polityka wobec Iranu, stosunki z Rosją, budowa gazociągu Nord Stream 2, reakcja na łamanie przez Rosję układu INF o likwidacji pocisków średniego zasięgu i wysokość wydatków na wojsko to tylko niektóre z listy rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi a Europą.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi i Angela Merkel

Merkel broni relacji z Rosją i Nord Stream 2

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się za kontynuacją importu gazu z Rosji i ostrzegła przed zerwaniem wszelkich kontaktów z tym krajem.

– Cząsteczka rosyjskiego gazu pozostaje cząsteczką rosyjskiego gazu, niezależnie od tego, czy dostarczana jest przez Ukrainę, czy przez Bałtyk – powiedziała Merkel.

Niemiecka kanclerz zaznaczyła, że problem ewentualnego uzależnienia od rosyjskiego gazu nie ma nic wspólnego z rodzajem gazociągu, którym surowiec jest dostarczany. – Nie chcę, nikt nie chce być jednostronnie uzależniony od rosyjskiego gazu – podkreśliła.

– Jeżeli w czasach zimnej wojny (…) importowaliśmy duże ilości rosyjskiego gazu, to nie wiem, dlaczego dzisiejsze czasy miałyby być o tyle gorsze, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć: Rosja pozostaje partnerem – mówiła Merkel.

– Czy chcemy, by Rosja popadła w jednostronną zależność od Chin? Nie sądzę, by było to w naszym europejskim interesie. Też chcemy coś mieć z tych relacji handlowych – tłumaczyła szefowa niemieckiego rządu.

Merkel zapowiedziała, że Niemcy zbudują terminale na gaz ciekły LNG. Zapewniła prezydenta Ukrainy Petro Poroszenkę, że Berlin będzie zabiegał o to, by Ukraina pozostała krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu.

– Z geostrategicznego punktu widzenia Europa nie jest zainteresowania zerwaniem wszelkich stosunków z Rosją – powiedziała kanclerz.

Merkel zastrzegła, że ewentualne nowe sankcje wobec Rosji w związku z sytuacją w Cieśninie Kerczeńskiej musza być poprzedzone konsultacjami. Podkreśliła, że Niemcy opowiadają się za zachowaniem Aktu Końcowego NATO-Rosja z 1997 roku.

Wystąpienie Angeli Merkel

Twarda odpowiedź Pence'a

Występując po Merkel, wiceprezydent USA Mike Pence otwarcie polemizował z szefową niemieckiego rządu. Skrytykował Nord Stream 2 i zaapelował, by państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, zdystansowały się od tego projektu.

Pence podziękował europejskim partnerom, którzy opowiedzieli się przeciwko budowie Gazociągu Północnego. –Chcielibyśmy, aby inne kraje zajęły podobne stanowisko – zaznaczył. Ostrzegł, że Ameryka nie będzie mogła zagwarantować bezpieczeństwa Zachodu, jeżeli cześć sojuszników uzależnia się od Wschodu.

Wiceprezydent USA zarzucił władzom Iranu planowanie nowego Holokaustu i wezwał europejskich partnerów do wycofania się z umowy nuklearnej z Teheranem oraz poparcia amerykańskich sankcji.

Nawiązując do zakończonej w czwartek (14.02.2019) konferencji bliskowschodniej w Warszawie, powiedział, że w stolicy Polski dyskutowano o „konfrontacji” z Iranem.

Ivanka Trump i Ursula von der Leyen

Pence apelował do europejskich partnerów, by poparli amerykańskie sankcje przeciwko „morderczemu rewolucyjnemu reżymowi”. Jego zdaniem Niemcy i inne państwa UE powinny jak najszybciej wycofać się z porozumienia nuklearnego z Iranem.

– Irański reżym popiera Holokaust i próbuje do niego doprowadzić – mówił wiceprezydent USA. – Antysemityzm jest błędem i jest złem – dodał, wspominając swoją wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Europejscy sygnatariusze porozumienia z Iranem z 2015 roku nie zamierzają wypowiadać umowy i podejmują działania służące obejściu amerykańskich sankcji.

Merkel krytykuje Trumpa

Merkel skrytykowała działania na własną rękę podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jej zdaniem należy zachować istniejący ład międzynarodowy z jego strukturami, choć wymagają one reform. – Nie możemy ich tak po prostu rozbić – zaznaczyła.

Nieoczekiwanie poruszyła też temat amerykańskich ceł ochronnych na niemieckie samochody. – Przeraża nas to, że niemieckie samochody mają stanowić naraz zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedziała.

Niemiecka kanclerz ostrzegła Waszyngton przed przedwczesnym wycofaniem wojska z Syrii. W piątek, pierwszego dnia konferencji minister obrony RFN Ursula von der Leyen krytykowała USA za plany wyjścia z Afganistanu.

Merkel zaapelowała o przystąpienie Chin do umowy INF, jednak przedstawiciel chińskiego kierownictwa Yang Jiechi powiedział, że Peking jest przeciwny umiędzynarodowieniu umowy.

Yang Jiechi

Pence podkreślił, że od objęcia rządów przez Trumpa NATO uległo wzmocnieniu. – Ameryka jest dziś tak silna jak nigdy przedtem i znów przewodzi światu – oświadczył. Wiceprezydent USA wezwał po raz kolejny sojuszników do zwiększenia wydatków na obronność do 2 proc. PKB. Merkel potwierdziła, że Niemcy planują zwiększenie wydatków na Bundeswehrę z obecnie 1,35 proc. do 1,5 proc. PKB w 2024.

Ławrow krytykuje

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zarzucił UE, że „dała się wciągnąć w bezsensowną rywalizację z Rosją". – Sytuacja międzynarodowa jest napięta – mówił, obarczając odpowiedzialnością Amerykę i NATO. Jego zdaniem Zachód w Kosowie naruszył po raz pierwszy od II wojny światowej europejskie granice. Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej uznał za „świadomą prowokację” strony ukraińskiej. Przypomniał rosyjską propozycję „wspólnego europejskiego domu”. Zdaniem Ławrowa obszar euroazjatycki od Lizbony do Władywostoku może by alternatywą do NATO.

Pytany przez jednego z uczestników o obecność wojsk rosyjskich w Syrii, Ławrow odmówił odpowiedzi. – Napisze pan i tak to, co pan chce napisać – powiedział.

Błaszczak o obronie terytorialnej i „Fort Trump”

Uczestniczący w monachijskiej konferencji minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak spotkał się w sobotę ze swoimi kolegami resortowymi z Estonii, Finlandii i Kanady.

Minister powiedział dziennikarzom, że zamierza wykorzystać doświadczenia fińskie w rozwoju polskiej obrony terytorialnej. Z byłym sekretarzem obrony USA Williamem Cohenem szef polskiego resortu obrony rozmawiał o obchodach 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Błaszczak spotkał się też z grupą senatorów, w tym Jamesem Inhofem. – Mówiłem, dlaczego zależy nam na wzmocnieniu relacji dwustronnych, dlaczego jest to ważne dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO – wyjaśnił.

Pytany o projekt stałej amerykańskiej bazy nazywanej roboczo „Fort Trump”, minister odparł: – Rozmawiamy na ten temat, jest duże zrozumienie, szczególnie jeśli chodzi o Kongres, o senacką komisję obrony, ale i w Izbie Reprezentantów.

– Rozmawiam zarówno z Republikanami, który mają dziś większość w Senacie, jak i z Demokratami, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów – podkreślił.