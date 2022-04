Konferencja darczyńców w Warszawie: Ponad 10 mld euro dla Ukrainy

W ramach kampanii „Stand Up For Ukraine" zebrano 10,1 mld euro – poinformowała w sobotę (09.04.2022) w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z premierem Kanady Justinem Trudeau i organizacją pozarządową Global Citizen zorganizowała konferencję darczyńców. W spotkaniu odbywającym się w warszawskich Łazienkach uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

Na zadeklarowane środki składa się gotówka i pożyczki. Ponadto Komisja Europejska przeznaczy dla Ukrainy dodatkowy miliard euro. – Z tej kwoty 600 mln euro zostanie przekazane władzom ukraińskim i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 400 mln euro trafi do państw, które są na pierwszej linii frontu i wspierają przybywających uchodźców – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Premier Kanady Justin Trudeau podczas zdalnego połączenia wideo podkreślił, że Kanada, oprócz pomocy dla Ukrainy, przeznaczy miliard dolarów kanadyjskich na zasilenie europejskiej gospodarki. Podkreślił, że Kanada jest domem drugiej co do wielkości diaspory ukraińskiej na świecie i współpracuje z liniami lotniczymi, aby zorganizować loty czarterowe dla ukraińskich uchodźców i zagwarantować im zakwaterowanie w hotelach w najbliższych tygodniach.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził, że Niemcy przeznaczą 425 mln euro na pomoc humanitarną i 70 mln euro na środki medyczne.

Ursula von der Leyen na konferencji w Warszawie

Przeciw autokratycznym rządom

Na początku konferencji uczczono minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, a także wszystkich uchodźców i przesiedleńców na całym świecie.

Ursula von der Leyen przypomniała, że w piątek odwiedziła miejscowość Bucza pod Kijowem. Powiedziała, że nie potrafi znaleźć słów, by wytłumaczyć tamtejsze potworności. Widziała „najbardziej potworną twarz Putina, terroryzującą ludzi". Dla niej ta wojna toczy się o to, czy demokracja będzie się umacniać, czy też dominować będzie autokracja.

Zełenski wzywa do zwiększenia sankcji

– Mija 45 dni od ataku Rosji na nasz kraj. Jest to atak największego pod względem powierzchni państwa na świecie, największego państwa o największej agresywności, największego państwa o największej bezkarności – podkreślił w swoim przesłaniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– W tej kalkulacji brakuje jednak jednego faktu: że jest to atak na (kolejny) duży kraj na świecie, największy pod względem odwagi – dodał. Wezwał do nałożenia sankcji na wszystkie rosyjskie banki i rosyjską ropę, aby pozbawić rosyjską machinę wojenną możliwości działania.

– To nasza walka, ponieważ Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność i integralność terytorialną. Walczy również o to, czy ludzkość zatriumfuje, czy też dojdzie jedynie do straszliwych zniszczeń – powiedziała Ursula von der Leyen. Dlatego też organizatorzy kampanii „Stand Up For Ukraine" postanowili zgromadzić wokół uchodźców cały świat i udzielić im wsparcia – dodała.

W kampanię na rzecz Ukrainy włączyło się wielu artystów. Tu: Bono i The Edge

Globalna kampania

Organizacja Global Citizen zgromadziła ponad 130 artystów i aktywistów z całego świata, którzy wzięli udział w kampanii w mediach społecznościowych. Jej punktem kulminacyjnym były utwory publikowane na Twitterze i Instagramie. Swój wkład wniosły znane gwiazdy rozrywki, w tym Bruce Springsteen, Celine Dion, Elton John, Bon Jovi, Madonna, Lenny Kravitz, Måneskin, Oprah Winfrey, Herbert Grönemeyer.

Hugh Evans, założyciel i dyrektor generalny inicjatywy Global Citizen, mówił w Warszawie o trzech miliardach ludzi na całym świecie, którzy wypowiedzieli się w kampanii „Stand Up For Ukraine”, a to jego zdaniem „dopiero początek". – Pracujemy nad zmobilizowaniem rządów i sektora prywatnego do zwiększenia wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy i osób, które zostały przesiedlone –powiedział Evans.

W kampanię zaangażowało się łącznie 36 krajów świata i 17 firm działających globalnie.

Premier Kanady Justin Trudeau mówił o przemocy wobec ukraińskich kobiet

Kobiety jako ofiary wojny

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że kobiety i dziewczęta są szczególnie dotknięte wojną na Ukrainie.

– Dlatego potrzebne są konkretne rozwiązania. Musimy dopilnować, by nie powtórzyły się okropności, których jesteśmy świadkami w Buczy; zwłaszcza przemoc seksualna wobec kobiet, której celem jest zniszczenie tożsamości narodowej Ukraińców. Kobiety i dziewczęta potrzebują szczególnej ochrony – apelował Justin Trudeau.

„Plan Marshalla” dla Ukrainy

Warszawa została wybrana na miejsce wydarzenia, ponieważ Polska przyjęła największą grupę uchodźców z Ukrainy. Spośród 4,4 miliona osób, które opuściły Ukrainę z powodu wojny 2,6 miliona przebywa obecnie w Polsce.

Fakt, że spotkanie odbywa się w Warszawie, ma według prezydenta RP Andrzeja Dudy znaczenie symboliczne. – Polska jest krajem na pierwszej linii frontu w obliczu wojny Rosji z Ukrainą – powiedział podczas konferencji darczyńców. Słowa skierował także do Ukraińców w oblężonych wsiach i miasteczkach: „Drodzy bracia i siostry, nie jesteście sami!".

Andrzej Duda zauważył, że dla Ukrainy zrobiono już wiele. – W najbliższej przyszłości Ukraina będzie jednak potrzebowała ogromnego bodźca gospodarczego, podobnego do tego, który zaoferowano Europie Zachodniej po II wojnie światowej, nowego planu Marshalla dla Ukrainy – dodał prezydent.

