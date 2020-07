Komisja Europejska zabezpieczyła remdesivir dla 30 tys. osób

Komisja Europejska (KE) zakupiła za 63 mln euro lek remdesivir, który można stosować przy ciężkim przebiegu COVID-19. Od początku sierpnia mógłby on być stosowany w leczeniu tysięcy pacjentów. Umowa z amerykańską firmą farmaceutyczną Gilead na środek sprzedawany pod handlową nazwą Veklury została zawarta we wtorek (28.07.2020) - poinformowały brukselskie władze. Veklury zostanie udostępniony państwom członkowskim UE i Wielkiej Brytanii - byłemu krajowi UE. Zdaniem Komisji zabezpieczona ilość dawek leku pozwoli na leczenie około 30 tys. pacjentów z ciężkimi objawami choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa. Ilość ta ma wystarczyć na kilka miesięcy.

Według KE Veklury to pierwszy zatwierdzony przez UE lek przeciwko COVID-19. W opinii niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha remdesivir jest wskazany w leczeniu osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i osób starszych, cierpiących na zapalenie płuc wywołane COVID-19, które wymaga dodatkowego zaopatrzenia pacjenta w tlen. Międzynarodowe badanie z udziałem ponad 1000 uczestników wykazało pod koniec kwietnia 2020, że ​​remdesivir u pacjentów może skrócić czas ozdrowienia średnio o cztery dni - z 15 do 11 dni. Remdesivir został pierwotnie opracowany do leczenia wirusa Ebola, ale nie był wystarczająco skuteczny.

Londyn ma umowę z Sanofi i GlaxoSmithKline

Brytyjski rząd zapewnił sobie dostęp do możliwej szczepionki przeciwko koronawirusowi gigantów farmaceutycznych Sanofi i GlaxoSmithKline. Podpisał kontrakt na dostawę do 60 milionów dawek szczepionki – jak podano w Londynie, nie ujawniając szczegółów finansowych.

W kwietniu Sanofi i GSK połączyły swoje siły w celu opracowania szczepionki. Korporacje przewidują zatwierdzenie ich szczepionek przez organy regulacyjne w pierwszej połowie 2021 r., jeśli badania kliniczne zakończą się sukcesem.

Jak zaznaczyl przedstawiciel brytyjskiego rzadu, Wielka Brytania chce zapewnić sobie wczesny dostęp do kilku obiecujących projektów szczepionek, aby zwiększyć szanse na to, że jest wśród nich substancja skuteczna. Podpisano już umowy na ewentualną szczepionkę z takimi firmami jak BioNTech i Pfizer. W sumie Wielka Brytania zabezpieczyła dla siebie około 250 milionów dawek szczepionek.

