Komisja ds. antycyganizmu: dyskryminacja jest powszechna

W liczącym ponad 800 stron raporcie, przedstawionym dziś (24.06.2021) w Berlinie przez niezależną komisję ds. antycyganizmu, autorzy dochodzą do wniosku, że dyskryminowanie Sinti i Romów jest zjawiskiem powszechnym. Poza tym nazistowskie ludobójstwo i tak zwana druga fala prześladowań po 1945 roku w Republice Federalnej Niemiec do dziś mają wpływ na warunki życiowe tych dwóch mniejszości etnicznych.

Silniejsze niż przypuszczano skutki ludobójstwa

Powołana w 2019 roku przez rząd w Berlinie komisja została zatwierdzona i upoważniona przez Bundestag do naukowego zbadania zjawiska antycyganizmu i opracowania strategii jego przezwyciężenia.

„Antycyganizm różni się od innych form rasistowskiej dyskryminacji i musi być zwalczany w odpowiedni sposób” – stwierdzają autorzy raportu.

Silniej niż przypuszczali eksperci na sytuacji Sinti i Romów odbiło się nazistowskie ludobójstwo i ciągnące się przez dziesięciolecia po roku 1945 wzbranianie się przed przyznaniem się do takiej ideologii.

Berliński pomnik ku czci zamordowanych przez nazistów Sinti i Roma

Ponowne zbadanie przeszłości

Komisja domaga się powołania pełnomocnika rządu do zwalczania antycyganizmu i specjalnej komisji złożonej z przedstawicieli rządu federalnego oraz władz krajów związkowych w celu stałego zakotwiczenia walki z antycyganizmem w działaniach niemieckiego rządu. Gremium ponadto żąda rekompensaty za gorsze potraktowanie Sinti i Romów w stosunku do innych grup ofiar nazizmu po 1945 roku, które otrzymały odszkodowanie oraz domaga się rozliczenia z tą ponowną dyskryminacją. Do głównych żądań należy także uznanie romskich uchodźców jako grupy wymagającej szczególnej ochrony.

Sinti i Roma żyją w Europie od wieków. Za Sinti uznaje się członków tej mniejszości etnicznej, która osiedliła się głównie w Europie Zachodniej i Środkowej. Romowie natomiast żyją przeważnie w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

