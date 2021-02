Kolekcja sztuki Christo wystawiona na aukcji

Świat sztuki z napięciem spogląda na Paryż. Nieczęsto zdarza się, że osobista kolekcja pary artystów wystawiana jest na sprzedaż. Chodzi o dzieła, które niestrudzeni mistrzowie „sztuki opakowania” zgromadzili w ciągu swojego życia. Jeanne-Claude zmarła w 2009 roku, Christo odszedł w maju 2020. Zgodnie z testamentem eksponaty mają zostać zlicytowane na rzecz rodziny. Chodzi o 400 przedmiotów, uzupełnionych o kilka dzieł Christo.

Berlin: opakowany budynek Reichstagu (1995)

Jednak to, co czyni paryską aukcję wyjątkową, to osobisty charakter, który zdradza każda kolekcja sztuki. Wspólnym wątkiem kolekcji Jeanne-Claude i Christo są kontakty i przyjaźnie artystyczne, które urodzony w Bułgarii Christo (1935-2020) i jego francusko-marokańska żona (1935-2009) nawiązali najpierw w Paryżu, a później w Nowym Jorku, skąd organizowali później swoje słynne projekty na całym świecie.

Dzieła z dedykacją

Większość prac, które trafią na aukcję, pochodzi z ich wczesnych wspólnych lat – późnych lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, kiedy Christo i Jeanne-Claude należeli do paryskiej awangardy. Należał do niej także Yves Klein, współzałożyciel „Nouveaux Réalistes” (ruchu „nowego realizmu”). Christo przyjaźnił się z wynalazcą słynnego błękitu IKB. Obaj wymieniali się pracami. Za jeden ze swoich „Packages” Christo otrzymał małe niebieskie płótno „Blue Monochrome (IKB 19)” z 1958 r. Sotheby's szacuje jego wartość na co najmniej 200 tys. euro

„Hoge Stoel” Gerrita Rietvelda

O takich przyjaźniach opowiada sporo prac na aukcji. Na przykład obraz Lucio Fontany „Concetto Spaziale, Attesa” (1963), szacowany na 300-500 tys. euro, jest dedykowany Jeanne-Claude na odwrocie. Kiedyś wisiał na ścianie hotelu Chelsea przy 23. ulicy, gdzie Jeanne-Claude i Christo zamieszkali po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Pod obrazem znajdował się jedyny mebel, który para artystów przywiozła ze sobą z Europy – nowoczesny „Hoge Stoel” Gerrita Rietvelda, ulubiony mebel Christo przez całe jego życie. Rzeczoznawcy szacują jego wartość na 80-120 tys. euro.

Claes Oldeburg: „Bacon and Egg, Ice Cream and Beef Steak”

W tym czasie w hotelu Chelsea mieszkali również artyści Daniel Spoerri i Claes Oldenburg. Oldenburg zaproponował Christo i Jeanne-Claude przejęcie swojej pracowni w starym budynku fabrycznym, w którym potem od 1964 roku mieszkali. Tutaj Christo wykonał swoje prace „Store Front” ze znalezionych przedmiotów po rozebranych domach. W zamian za wczesną pracę „Store Front” Oldenburg podarował Christo rzeźbiarski duet „Bacon and Egg, Ice Cream and Beef Steak”. Widnieje na nim dedykacja „to Christo from Claes”. Na aukcji może osiągnąć cenę od 40 tys. do 60 tys. euro. I jak w przypadku wielu innych prac, czuje się przy niej powiew historii sztuki.