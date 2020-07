Kolejne listy z pogróżkami „NSU 2.0”

Jak podała gazeta „Welt am Sonntag”, anonimowy autor wysłał jeszcze, co najmniej dwa maile o identycznej treści do łącznie 15 adresatów. Wśród nich jest prawniczka Seda Basay-Yildiz, przewodnicząca klubu poselskiego Lewicy w heskim landtagu Janine Wissler, artystka kabaretowa Idil Baydar - obie otrzymały już wcześniej listy z pogróżkami - a także lewicowa posłanka do Bundestagu Martina Renner.

Maila z pogróżkami otrzymał również minister spraw wewnętrznych Hesji Peter Beuth (CDU). Według doniesień mediów, także redakcje programowe telewizji publicznej otrzymały takie maile, w tym redakcja programu ZDF „Maybrit Illner”.

Po raz pierwszy Deniz Yücel

Jak podaje dalej „Welt am Sonntag”, w piśmie, do którego dotarła gazeta, pojawiło się też po raz pierwszy nazwisko korespondenta „Die Welt” Deniza Yücela. Gazeta nie podaje jednak żadnych informacji na temat kontekstu. „Niepokoi mnie, że o tym liście z pogróżkami dowiedziałem się dopiero dzięki śledztwu przeprowadzonemu przez moich kolegów z gazety” – cytuje słowa Yücela „Welt am Sonntag”. Ani policja w Hesji, ani w Berlinie, gdzie aktualnie żyje korespondent, nie skontaktowała się dotąd z nim.

Niedopuszczalne zapytania o dane już trzy lata temu

Niemieckie organy wymiaru sprawiedliwości prowadzą obecnie w kilku miastach dochodzenie w sprawie listów prawicowych ekstremistów z pogróżkami skierowanymi do znanych osobistości. Listy i maile są podobno podpisane „NSU 2.0”.

Według raportu rozgłośni Südwestrundfunk (SWR), już w 2017 roku dwóch heskich policjantów dopuściło się nielegalnego przeglądania danych. Minister spraw wewnętrznych Hesji, Peter Beuth, który znalazł się pod presją polityczną, ogłosił w tym tygodniu katalog środków zaradczych.

Jak podaje rozgłośnia SWR, od 2015 roku prowadzone jest dochodzenie przeciwko 65 policjantom z powodu prawicowo ekstremistycznych powiązań. Obecnie toczy się jeszcze 35 postępowań. W 17 przypadkach zostało ono umorzone.

NSU to skrót organizacji Narodowo-Socjalistyczne Podziemie – terrorystycznego ugrupowania prawicowych ekstremistów odpowiedzialnych za zamordowanie dziewięciu obcokrajowców i niemieckiej policjantki.

(DW/jar)