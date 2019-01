Kolejna sobota "żółtych kamizelek". Protesty także w Londynie

Rząd Francji pragnie ustępstwami i „debatą narodową” uspokoić ruch "zółtych kamizelek". Jednak w sobotę (12.01.19) na ulice w całym kraju wyszły ponownie dziesiątki tysięcy demonstrantów. Do wczesnych godzin popołudniowych naliczono ich 32 tys., w tym 8 tys. w Paryżu, jak poinformowały media francuskie powołując się na dane ministerstwa spraw wewnętrznych. To był kolejny dziewiąty już weekend protestów we Francji. Rząd zmobilizował 80 tys. policjantów i służb specjalnych.

Jak pooinformował agencję DPA rzecznik policji w Paryżu, w pobliżu Łuku Triumfalnego doszło po południu do starć po tym, jak demonstranci rzucali pociski w kierunku policji. Służby bezpieczeństwa użyły gazów łzawiących oraz armatek wodnych. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które miały przy sobie niedozwoloną broń lub trzymały się z grupą, która w ocenie policji mogłaby się dopuścić aktów przemocy.

"Żółte kamizelki" nadal mobilizują

Do protestów doszło także w Strasburgu, Marsylii i Nimes. Nie obeszło się tam bez starć z policją. W Bourges w centrum Francji wyszło na ulicę 5 tys.ludzi. Demonstracja przebiegała w dużej mierze pokojowo. Po tym, jak wzywano do masowych protestów w Internecie, miejscowość znalazła się pod szczególną obserwacją służb bezpieczeństwa.

Pomimo ustępstw rządu oraz zapowiedzi zaostrzenia kursu polityki bezpieczeństwa ruch "żółtych kamizelek" wciąż mobilizuje wielu Francuzów. Prezydent Emanuel Macron i jego rząd pokładają teraz nadzieję w „debatę narodową”, która ma ruszyć we wtorek (15.01.19) i uspokoić demonstrantów. W nadchodzących tygodniach do głosu w debacie mają zostać dopuszczeni zwykli obywatele, by wypowiedzieli się nt. propozycji reform rządowych. Ruch "żółtych kamizelek" doprowadził Macrona do największego kryzysu w jego kadencji. Od połowy listopada ubiegłego roku demonstrują dziesiątki tysięcy przeciwko polityce reform prezydenta oraz sile nabywczej odbieranej jako zbyt niskiej. Co raz dochodziło w tym czasie do zamieszek.

Protestujący w Londynie na wzór Francuzów także noszą żółte kamizelki

Na wzór Francuzów

Niezadowolenie Francuzów udzieliło się najwyraźniej Brytyjczykom. Na wzór ruchu "żółtych kamizelek" do demonstracji przeciwko rządowi w Londynie wezwała kampania „The People's Assembly Against. W demonstracji wzięło udział około 10 tys. tysięcy osób, w tym politycy i związki zawodowe z odległych części kraju. Demonstranci domagali się w obliczu brexitu zakończenia polityki ograniczania wydatków oraz domagali się nowych wyborów. W demonstracji uczestniczyli także przedstawiciele ruchu "żółtych kamizelek" z Francji. „Wszystkie kraje europejskie powinny dołączyć do walki przeciwko polityce rygoru finansowego – powiedział brytyjskiej agencji PA jeden z francuskich uczestników.

(DPA/jar)