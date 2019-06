Kolejna odsłona walki o stołek Junckera

Jest to najważniejsze stanowisko, jakie ma do zaoferowania UE: urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przeciągające się negocjacje, kto ma go objąć, toczyły się także przy okazji szczytu G20 w Japonii. Według informacji „Welt am Sonntag” (WamS) długo uważany za faworyta kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL), niemiecki chadek Manfred Weber nie wchodzi już w grę.

Postanowienie to miało zapaść w piątek po południu (28.06.2019), na posiedzeniu prowadzonym przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i po uzgodnieniu z przewodniczącymi partii wchodzących w skład EPL, napisał WamS. Kanclerz Angela Merkel zaakceptowała tę decyzję.

Ani słowa o Vestager

Zapytana w Osace przez prasę o zdanie kanclerz nie chciała wypowiadać się zobowiązująco. – Wspieram znalezienie rozwiązania – powiedziała tylko. A ma się to stać „z uwzględnieniem czołowych kandydatów”. Merkel dodała, że „w każdym wypadku” częścią rozwiązania są Manfred Weber z EPL i socjaldemokrata Frans Timmermans. – Obydwaj kandydaci są rozważani – zaznaczyła kanclerz. Słowem nie wspomniała natomiast trzeciej czołowej kandydatki, wystawionej przez liberałów Margrethe Vestager z Danii.

Angela Merkel przestała wyraźnie wspierać kandydaturę Webera, prezydent Francji Emmanuel Macron sprzeciwia się zasadzie „Spitzenkandidata”

Z dalszych doniesień „Welt am Sonntag" wynika, że unijni szefowie państw i rządów oraz wiodący przedstawiciele Parlamentu Europejskiego chcą w najbliższych dniach ustalić, czy zamiast Webera ma zostać wystawiony inny polityk Europejskiej Partii Ludowej. Rozważani mają być unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier, tymczasowa prezydent Banku Światowego Kristalina Georgieva i premier Chorwacji Andrej Plenković.

Chadecy i socjaldemokraci w Parlamencie Europejskim obstają jak dotąd przy idei „Spitzenkandidata”, wiodącego kandydata na następcę Junckera, wysuniętego przez duże grupy polityczne. Nie przystali na to jednak na ostatnim szczycie w Brukseli w minionym tygodniu szefowie państw i rządów UE.

Potencjalni następcy Junckera: Vestager, Weber i Timmermans. Ostatnie słowo należy do Parlamentu Europejskiego

Przełom ma przynieść nadzwyczajny szczyt w Brukseli w niedzielę (30.06.2019). Ostatnie słowo należy jednak do Parlamentu Europejskiego, który nie chce pozwolić sobie narzucić żadnego kandydata przez szefów państw unijnych.

Zasada czołowego kandydata – za i przeciw

Manfred Weber nie zamierza jak dotąd rezygnować ze swoich aspiracji do funkcji przewodniczącego KE. Z informacji dochodzących z jego otoczenia politycznego wynika tylko, że wydarzenia w Osace nie będą komentowane.

Dla EPL zasada „Spitzenkandidata” jest nie do obalenia. Sprzeciwia się jej natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron, podobnie jak kandydaturze Webera na szefa KE. Kanclerz Angela Merkel unikała ostatnio wyraźnego wspierania bawarskiego polityka.

(dpa, afp, rtr / stas)