Koalicja Obywatelska wygrała eurowybory w Polsce

Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja – mówił premier Donald Tusk. Według prognoz Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Według wyników exit poll Ipsos wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 38,2 głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,9 proc., a na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 11,9 proc.

Na Trzecią Drogę głosowało 8,2 proc. wyborców, zaś na Lewicę – 6,6 proc.

Według Ipsos frekwencja wyborcza wyniosła 39,7 proc.

Tusk: triumf demokracji, uczciwości i Europy

Premier Donald Tusk nie krył wzruszenia z powodu wyborczego zwycięstwa swojego ugrupowania. – Dziesięć lat. Dokładnie dziesięć lat czekaliśmy na pierwsze miejsce na podium – mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników niedzielnych wyborów. – Mamy prawo do radości i wzruszenia.

Tusk zauważył, że w Niemczech rządzące partie nie mają powodu do zadowolenia z wyniku wyborów, a rządzący we Francji „powinni się wręcz mocno niepokoić". W Niemczech zwyciężyła opozycyjna chadecja, zaś drugi wynik uzyskała populistyczna prawica AfD, natomiast we Francji zwyciężyła skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe (Rassemblement National) Marine Le Pen.

– Z tych wielkich ambitnych państw, z liderów UE Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, tu triumfuje uczciwość, tu triumfuje Europa – podkreślił Donald Tusk. Według niego Koalicja Obywatelska osiągnęła prawdopodobnie najlepszy wynik wśród partii demokratycznych w UE.

Polska wyśle do Parlamentu Europejskiego 53 eurodeputowanych. Według prognoz KO będzie mieć 21 mandatów, PiS –19, Konfederacja – 6, Trzecia Droga – 4, a Lewica – 3.