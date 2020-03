„Koalicja chętnych”. Niemcy przyjmą nieletnich uchodźców

Niemiecki rząd przystał na przyjęcie dzieci wymagających szczególnej ochrony z przepełnionych greckich obozów dla uchodźców. Przyjęcie nieletnich ma nastąpić w ramach szerszego europejskiego rozwiązania – poinformowały po wielogodzinych negocjacjach kierownictwa partii CDU, CSU i SPD.

Decyzja wielkiej koalicji to reakcja na eskalację kryzysu uchodźczego w Grecji. Od kiedy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan otworzył granice dla migrantów zmierzających do UE, napływ uciekinierów do Grecji znacznie wzrósł.

Niemiecki rząd oświadczył, że chce pomóc 1000-1500 dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji humanitarnej. Chodzi o nieletnich w obozach na wyspach Morza Egejskiego, którzy pilnie potrzebują leczenia z powodu poważnej choroby albo podróżują bez opiekunów i mają mniej niż 14 lat. Większość z nich to dziewczynki.

„Koalicja chętnych”

W najbliższych dniach na szczeblu europejskim prowadzone będą negocjacje w celu zawiązania „koalicji chętnych” do przyjęcia dzieci z Grecji. Niemcy gotowe są przejąć odpowiedni udział – głosi oświadczenie koalicji rządowej w Berlinie.

Zapewniła ona również Grecję o swoim wsparciu i solidarności w ochronie zewnętrznej granicy UE, a także o pomocy w zakwaterowaniu i opiece nad uchodźcami. Odkąd Turcja otworzyła granicę, tysiące ludzi próbowało przedostać się do Grecji. Tamtejsze siły bezpieczeństwa stosowały przeciwko uchodźcom armatki wodne i gaz łzawiący. Według Aten ponad 1700 osób przybyło ostatnio na Lesbos i cztery inne wyspy Morza Egejskiego.

Organizacje charytatywne od miesięcy zwracają uwagę również na nieludzkie warunki panujące w obozach na greckich wyspach.

Pomoc dla ludności Idlib

Kanclerz Angela Merkel spotka się dzisiaj (09.03.2020) w Berlinie z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem. Oczekuje się, że głównym tematem będzie kryzys uchodźczy.

W swoim oświadczeniu po siedmiogodzinnej dyskusji pod przewodnictwem Merkel przywódcy wielkiej koalicji skomentowali również sytuację w syryjskiej prowincji Idlib. Zawieszenie broni, które weszło w życie pod koniec ubiegłego tygodnia na podstawie umowy turecko-rosyjskiej, musi zostać wykorzystane „w celu dostarczenia tak bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej dla cierpiącej ludności cywilnej”. W tym celu rząd w Berlinie udostępnił ONZ 125 mln euro.

Obóz na Lesbos pęka w szwach. Organizacje humanitarne biją na alarm

Nacisk na Brukselę

Sytuacja w Idlib i kryzys uchodźczy będą też tematem dzisiejszego spotkania prezydenta Turcji Erdogana z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. UE zarzuca Turcji wykorzystanie uchodźców jako środka nacisku na Brukselę. Turcja z kolei oskarża UE o niedotrzymanie obietnic wynikających z umowy w sprawie uchodźców z 2016 r.

W umowie tej Ankara zobowiązała się do przyjęcia wszystkich uchodźców przybywających na wyspy greckie i podjęcia działań przeciwko bandom przemytników. W zamian Bruksela obiecała Turcji miliardy na pomoc, przyspieszenie ułatwień wizowych i modernizację unii celnej.

Otwarcie granicy turecko-greckiej jest dużym obciążeniem dla stosunków bilateralnych między Atenami a Ankarą. Z powodu napływu uchodźców Grecja chce rozbudować o kolejnych 36 km swoje ogrodzenie graniczne z Turcją i zamierza wzmocnić istniejące zasieki.

(AFP/dom)