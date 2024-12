Kościół katolicki. Zaczyna się Rok Jubileuszowy

Robotnicy budowlani w Rzymie od wielu tygodni pracują pod presją czasu. Biskupi na całym świecie promują podróże do Świętego Miasta. W Wigilię Bożego Narodzenia papież Franciszek ogłasza Rok Jubileuszowy.

Jest to przede wszystkim tradycyjne wydarzenie religijne, uroczysta pielgrzymka do Bazyliki Świętego Piotra i innych rzymskich kościołów. Po raz pierwszy obchodzono je w 1300 roku. Rok Jubileuszowy jest potężnym bodźcem turystycznym dla miasta. Eksperci spodziewają się 30 milionów dodatkowych odwiedzających Rzym.

Spontaniczne przebudzenie

Augsburski teolog Jörg Ernesti mówi o „spontanicznym przebudzeniu” w 1300 roku. W tym czasie do Rzymu przybyło wielu pielgrzymów, a papież Bonifacy VIII dość spontanicznie ogłosił Rok Jubileuszowy, Rok Święty. Oficjalne rozpoczął się on nie w Boże Narodzenie, jak to było później w zwyczaju, ale bullą papieską pod koniec lutego. Bonifacy VIII wykorzystał tę sytuację do obrony przed oskarżeniami o herezję.

W 1300 roku, jak wyjaśnia Ernesti w rozmowie z DW, św. Bonifacy postanowił, że Rok Jubileuszowy powinien odbywać się co 100 lat. Jednak już w 1350 roku, kiedy papieże rezydowali w Awinionie, a papiestwo przeżywało głęboki kryzys, ogłoszono kolejny Rok Święty. A następnie co 25 lat od XV wieku. – Aspekt finansowy zawsze odgrywał pewną rolę – mówi Ernesti. – Ale solidarność Kościoła powszechnego jest również istotna.

Ponadto zawsze istnieje oferta odpustu jubileuszowego. We wcześniejszych stuleciach miał on kluczowe znaczenie. Ci, którzy odbędą pielgrzymkę do najważniejszych kościołów w Rzymie z ich Świętymi Drzwiami (co może oznaczać dzienną wędrówkę o długości 25 kilometrów), mogą otrzymać odpuszczenie doczesnych kar za grzechy. W przeszłości wiązało się to z płatnościami pieniężnymi, które zasilały papieską kasę.

Ostatni Rok Jubileuszowy odbył się w 2016 roku. Był on „nadzwyczajnym”, ponieważ papież Franciszek ogłosił go poza zwykłym 25-letnim cyklem. Rozpoczął się dokładnie 50 lat po uroczystym zakończeniu drugiego Soboru Watykańskiego. Motto papieża na ten rok brzmiało: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

W ten sposób Franciszek pragnął zakotwiczyć temat miłosierdzia na całym świecie. Pozwolił też diecezjom na całym świecie na zakładanie Drzwi Świętych w poszczególnych kościołach.

Listy do Aniołka. W Niemczech działa niebiańska poczta To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wydarzenie medialne

Teolog Jörg Ernesti pamięta Wigilię Bożego Narodzenia 1974 roku. Program telewizyjny ARD pokazywał wtedy „23:25 – Otwarcie Roku Świętego przez papieża Pawła VI – transmisja z Placu Świętego Piotra w Rzymie”. Ośmioletni wówczas Ernesti siedział przed telewizorem ze swoją rodziną. Podobnie jak miliard ludzi. Było to jedno z największych wydarzeń telewizyjnych do tej pory. Około 40 stacji telewizyjnych na całym świecie nadawało transmisję na żywo.

Paweł VI, który był papieżem w latach 1963-1978, jako pierwszy przekształcił Rok Jubileuszowy w globalne wydarzenie medialne. Jako papież Soboru Watykańskiego II (1962-1965), który wyprowadził Kościół katolicki ze średniowiecza i wprowadził go w erę nowoczesności z poszanowaniem wolności religijnej, miał wielu konserwatywnych i postępowych krytyków. Dlatego wykorzystał ten rok jako wezwanie do „odnowy i pojednania”. Było to zgodne z głównym założeniem jego pontyfikatu. Paweł VI był pierwszym papieżem, który nadał Rokowi Jubileuszowemu programowy tytuł. Od tego czasu każdy taki rok ma swoje motto.

Wraz z rozpoczęciem Roku Jubileuszowego burmistrz Rzymu wrzucił do fontanny di Trevi monetę z XVIII wieku. Zdjęcie: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Pielgrzymi nadziei

Motto na nadchodzący rok brzmi „Pielgrzymi nadziei”. Odpowiada to roli, jaką Franciszek widzi dla siebie i Kościoła w świecie pełnym kryzysów i konfliktów. Od lat ubolewa, że świat pogrążony jest w „trzeciej wojnie światowej”, która jest zasadniczo zglobalizowana i często dotyka najbiedniejszych ludzi na świecie. Zdecydowanie potępia wojny i eksport broni.

Rok Jubileuszowy to nie tylko tradycja. – Nie wszystko, co ludzie dziś z nim kojarzą, było tam od początku – wyjaśnia Ernesti. Na przykład Święte Drzwi, młotek do ich otwierania i zamurowywanie na koniec roku zostały dodane dopiero kilka wieków po 1300 roku. Teraz Franciszek zdecydował, że po prostu otworzy drzwi, skądinąd zawsze zamknięty prawy portal Bazyliki Świętego Piotra, a następnie przejdzie przez nie. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież otworzy również Drzwi Święte w więzieniu Rebibbia w Rzymie.

Ten rok z pewnością przyniesie jeszcze inne innowacje. Watykan po raz pierwszy reklamuje Rok Jubileuszowy za pomocą maskotki. Stylizowana na mangę postać pielgrzymkowa Luce ma przemawiać w szczególności do młodych ludzi, których pod koniec lipca Watykan spodziewa się w Rzymie kilku milionów.

Po raz pierwszy w historii Roku Jubileuszowego odbędzie się pielgrzymka osób queer, która również pojawi się w oficjalnym kalendarzu pielgrzymek. 6 września członkowie społeczności LGBTQ odbędą pielgrzymkę do Bazyliki Świętego Piotra.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>