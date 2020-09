Kiedy koronawirus napotyka na grypę

Gdy naukowcy nie mogą odnotować prawie żadnych sukcesów w walce z koronawirusem, pojawiają się problemy. Wkrótce nadejdzie sezon jesienno-zimowy, co oznacza falę przeziębień i grypy.

Nowym wyzwaniem dla nauki jest nie tylko koronawirus, ale też połączenie jego skutków z grypą. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, czego należy się spodziewać i co mogłoby się w związku z tym wydarzyć. Problem ten sprawia, że trudno o należyte przygotowanie na obie pory roku.

Kaszel, katar oraz chrypka w trakcie jesieni i zimy nie są niczym nowym. Nieodłącznym elementem jest także grypa, przeciwko której można się jednak zaszczepić. „Jeśli osoby zaszczepione przeciwko grypie nadal mają jej objawy, to wtedy najprawdopodobniej nie jest to już grypa” – mówi Gerard Krause z Centrum Badań nad Zakażeniami Helmholtza w Brunszwiku. „Ułatwia to z kolei oszacowanie potrzeby domowej kwarantanny i wykonywania dalszych badań diagnostycznych” – podkreśla epidemiolog.

Wirus grypy może być śmiertelny

Szczepionka chroniąca przed grypą

Szczepionka może pomóc zawęzić zakres objawów. Dzięki temu będzie można wiedzieć, czy ma się do czynienia ze zwykłą grypą, czy z koronawirusem. Nie jest jednak jasne, czy podane antidotum będzie mieć też wpływ na działanie nowego, niebezpiecznego wirusa. „Pośrednio jest to dopuszczalne. To, czy w ścisłym znaczeniu tego słowa byłby to przypadek immunologiczny, jest według mojej wiedzy raczej spekulatywne” – dodaje Krause.

Każdej zimy poczekalnie lekarskie są pełne kaszlących i zakatarzonych ludzi. U większości z nich ostatecznie stwierdza się tylko infekcje dróg oddechowych.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, SARS-CoV-2 może podlegać wahaniom w zależności od pory roku. Wirusy wywołujące przeziębienie lepiej uaktywniają się zimą, ponieważ zimne i suche powietrze stwarza idealne warunki do ich rozprzestrzeniania.

Do tego dochodzą większe trudności z regularnym i intensywnym wietrzeniem pomieszczeń. Byłoby to kolejnym środkiem przeciwdziałającym wirusowi. Pomogłoby to też powstrzymać niebezpieczeństwo stwarzane przez cząsteczki unoszące się w powietrzu.

Według Instytutu Roberta Kocha każdego roku od 5 do 20 procent populacji Niemiec ulega zakażeniu wirusami grypy. Mogą być one niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Każdego roku szczepienie przeciw grypie musi być dostosowane do wirusów ze względu na ich mutacje.

Większość ekspertów zgadza się z tezą, że do następnej fali grypy nie zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirusa. Nawet jeśli miałaby ona zostać zatwierdzona, pozostaje wiele niewiadomych.

Przeziębienie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, ale nie zagraża życiu

Duet w postaci COVID-19 i grypy

W tym momencie brakuje praktycznej wiedzy, jak należy sobie radzić jednocześnie z SARS-CoV-2 i grypą. Istnieją spekulacje, że grypa może ułatwić zakażenie koronawirusem. „Ogólne osłabienie układu odpornościowego w kontekście zakażenia grypą, może zwiększyć podatność pacjenta na zakażenie SARS-CoV-2” – wyjaśnia Krause.

Nie wiadomo, jak niebezpieczna może być podwójna infekcja i jak można zachować się w jej wypadku. Według epidemiologa należy przygotować się na wszystkie trzy choroby. Na przeziębienie pomaga najczęściej leżenie w łóżku, gorąca herbata i leki. Na grypę można się zaszczepić. Jak jednak należy radzić sobie z koronawirusem?

Prawdopodobnie każdy ma nadzieję, że jeśli zarazi się wiruse, to będzie to jego łagodna odmiana, wiążąca się z jak najmniejszymi objawami. Pomóc w tym może przestrzeganie zasad higieny. Profesor wirusologii z Bonn, Hendrik Streeck, wyjaśnił w wywiadzie dla DW, że choroba zwykle przebiega ciężej, jeśli przy infekcji notuje się wysoką ilość wirusów obecnych we krwi człowieka.

Mycie rąk jest jedną z najważniejszych zasad higieny

Higiena, higiena i jeszcze raz higiena

Środki higieny, za pomocą których można opanować koronawirusa, przynajmniej w pewnym stopniu, dotyczą również grypy. Im rzadziej mamy kontakt z wirusami, tym większa szansa, że ​​infekcja albo nas ominie, albo przejdzie ona łagodnie.

Obejmuje to generalne środki ostrożności i higieny – takie jak częste mycie rąk bądź noszenie maseczek. Różne środki przeciwko koronawirusowi zmniejszają również rozprzestrzenianie się grypy. „Możliwe, że zostaną odkryte dalsze, bardziej immunologiczne związki”, mówi Krause. Pozostaje nadzieja, że sezon na grypę jeszcze się nie rozpoczął.