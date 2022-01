Azjatycka mądrość

Chińskich ciasteczek szczęścia nie kupuje się dla smaku, tylko dla ukrytych w nich sentencji. Ich tradycja pochodzi ze wschodniej Azji, głównie z Chin ale też z Japonii. Azjatyccy emigranci przenieśli zwyczaj do USA, który potem zza oceanu przywędrował do Europy. Sentencje nie obwieszczają nam szczęścia, tylko drogę do niego.