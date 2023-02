KE: Von der Leyen z delegacją na rozmowach w Kijowie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i 15 komisarzy unijnych przybyło dziś (02.02.2023) rano do Kijowa na rozmowy z ukraińskim rządem.

„Dobrze być znowu w Kijowie, to mój czwarty raz od początku rosyjskiej inwazji. Tym razem z moim zespołem komisarzy. Jesteśmy tu razem, aby pokazać, że UE popiera Ukrainę tak samo mocno jak zawsze. I aby jeszcze bardziej pogłębić nasze wsparcie i współpracę” – napisała von der Leyen na Twitterze.

Na zdjęciu widać, że przyjechała do Kijowa nocnym pociągiem. Tematami konsultacji mają być przede wszystkim dalsze możliwości wspierania Ukrainy oraz perspektywa akcesji do UE tego kraju.

Podróż von der Leyen do Ukrainy jest już jej czwartą od wybuchu wojny, ale po raz pierwszy byłej minister obrony Niemiec towarzyszy grupa unijnych komisarzy. Najważniejszym punktem ich podróży ma być piątkowy szczyt UE-Ukraina. Spodziewany jest również udział przewodniczącego Rady UE Charlesa Michela, ale nie szefów państw i rządów 27 krajów unijnych.

Droga do Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu telewizyjnym do swoich rodaków powiedział niedawno, że oczekuje od partnerów z UE decyzji odpowiadających oczywistym postępom w reformach wprowadzanych w Ukrainie. Odniósł się w nim do faktu, że UE przyjęła Ukrainę jako kraj kandydujący w czerwcu ubiegłego roku, ale uzależniła rozpoczęcie negocjacji w sprawie jej akcesji od spełnienia siedmiu warunków wstępnych. Chodzi w nich m.in. o sposób wybierania ukraińskich sędziów konstytucyjnych i bardziej zdecydowaną walkę z korupcją, zwłaszcza na wysokim szczeblu.

UE domaga się także spełnienia standardów unijnych w walce z praniem brudnych pieniędzy oraz wprowadzenia ustawy przeciwko nadmiernym wpływom oligarchów. Komisja Europejska stwierdziła ostatnio, że Ukraina poczyniła postępy na tym polu, ale jej oficjalna rekomendacja dotycząca rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych zostanie wydana prawdopodobnie najwcześniej w drugiej połowie tego roku.

– Odnotowaliśmy postęp i dynamikę reform, ale wciąż jeszcze pozostało to i owo do zrobienia – powiedział we wtorek (31.01.2023) w Brukseli wysoki urzędnik unijny.

W związku z tym rozmowy w Kijowie skupią się również na dalszych niezbędnych krokach reformatorskich, na przykład w walce z korupcją, oraz na możliwym wsparciu UE w tym zakresie. Innymi tematami będą: znoszenie barier handlowych, pomoc humanitarna i wojskowa oraz planowane włączenie Ukrainy do unijnej strefy roamingowej.

To ostatnie oznaczałoby, że Ukraińcy mogliby wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z usług transmisji danych za pomocą swoich telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych na terenie UE bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Tak samo byłoby w przypadku obywateli państw członkowskich UE w Ukrainie.

Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell napisał dziś rano na Twitterze, że państwa unijne nadal będą stać po stronie Ukrainy, by pomóc jej wygrać wojnę i odbudować kraj.

„Przybyłem do Kijowa, aby przekazać wszystkim Ukraińcom broniącym swojego kraju najsilniejsze przesłanie wsparcia ze strony UE. Od początku wojny z Rosją pomoc UE sięgnęła 50 mld euro. Europa była zjednoczona z Ukrainą od pierwszego dnia. I nadal będzie z nią współpracować, by zwyciężyć i odbudować” – podkreślił unijny dyplomata.

Zamierza on wykorzystać swój pobyt w Kijowie na ogłoszenie znacznego rozszerzenia obecnej misji szkoleniowej UE dla ukraińskich sił zbrojnych oraz dodatkowego wsparcia w rozminowywaniu ukraińskich terenów.

„Rosja przywróciła wojnę w Europie, ale Ukraina nadal walczy. Cieszę się, że mogę ogłosić premierowi Denysowi Szmyhalowi, że Misja Wsparcia Wojskowego UE (EUMAM) przeszkoli dodatkowe 15 000 ukraińskich żołnierzy, zwiększając całkowitą liczbę personelu przeszkolonego przez EUMAM do 30 000” – zapowiedział Josep Borrell.

Dodatkowe 25 mln euro z funduszy unijnych ma być udostępnione na rozminowywanie terenów odbitych przez Ukrainę z rąk rosyjskich.

Oprócz Ursuli von der Leyen i Josepa Borrella w skład delegacji UE w Kijowie wchodzą m.in. wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Vera Jourova i Margaritis Schinas, jak podała Komisja Europejska.

W Brukseli pozostał na wszelki wypadek m.in. wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jest on numerem dwa w Komisji Europejskiej i miałby tymczasowo przejąć obowiązki von der Leyen w przypadku je nieobecności wskutek, na przykład, rosyjskiego ataku na Kijów.

(DPA/jak)

