KE: Solidny wzrost PKB, ale i rekordowa inflacja w Polsce

Komisja Europejska ogłosiła swe regularne zimowe prognozy gospodarcze dla wszystkich 27 krajów Unii. Prognozuje przyspieszenie inflacji w Polsce do poziomu 6,8 proc. za 2022 r. (3,9 proc. w całej Unii), a potem jej spadek do 3,8 proc. w 2023 r. (1,9 proc. w całej Unii). Podkreśla, że już roczna inflacja w 2021 r. na poziomie 5,2 proc. była najwyższym wynikiem w Polsce od 20 lat (wyniosła 2,9 proc. dla całej Unii). Dla porównania: tegoroczna inflacja w Niemczech jest prognozowana na poziomie 3,7 proc., a we Francji na poziomie 2,8 proc. Natomiast do tegorocznej inflacyjnej czołówki Unii Europejskiej (tuż za Polską) mają wejść: Litwa (6,7 proc.), Słowacja (6,4 proc.), Bułgaria (6,3 proc.) oraz Estonia (6,1 proc.).

Eksperci Komisji tłumaczą, że polska inflacja mocno wzrosła w drugiej połowie 2021 r. w związku z rosnącymi światowymi cenami surowców i wąskimi gardłami w zaopatrzeniu (m.in. wskutek globalnego ożywienia popandemicznego), czyli czynnikami podobnymi do powodów inflacji całej Europy. I pomimo nowego pakietu antyinflacyjnego rządu Mateusza Morawieckiego, który obniża podatki od energii i produktów żywnościowych, inflacja w pierwszym kwartale tego roku przyspieszy ze względu na wzrost regulowanych cen energii. A ponadto silny wzrost wynagrodzeń w Polsce prawdopodobnie pozostanie – jak przewiduje Komisja – presją na wzrost inflacji przez cały 2022 rok.

Inflacja zależna od miksu energetycznego

Różnice w inflacji między różnymi krajami Unii w dużym stopniu zależą od różnego miksu energetycznego, a zatem też różnego wpływu wzrostu cen gazu. – Do tego dochodzą różne specyficzne czynniki dla każdego kraju. Przykładowo w Polsce duży wkład w inflację ma cena nawozów i żywności – powiedział Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Komisja Europejska podkreśla, że gospodarka Polski „zaskoczyła na plus” w drugiej połowie 2021 r., potwierdzając swą odporność pomimo nawracających fal covidu i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Realny PKB wzrósł o 2,1 proc. kwartał do kwartału w trzecim kwartale, głównie dzięki stopniowemu łagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią, co m.in. pomogło wzrostowi konsumpcji w Polsce. – Oczekujemy, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie napędzany przez silny wzrost spożycia prywatnego i inwestycji. Polska gospodarka w dalszym ciągu korzysta z silnego i umacniającego się rynku pracy – powiedział komisarz Gentiloni.

Komisja Europejska podaje, że wzrost polskiego PKB osiągnął 5,7 proc. w zeszłym roku (5,3 proc. w całej Unii), co przywróciło polską gospodarkę na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii. Bruksela przewiduje, że wzrost PKB w Polsce wyniesie 5,5 proc. w 2022 r. (4 proc. w całej Unii) i spowolni do 4,2 proc. w 2023 r. (2,8 proc. w całej Unii). To również pod względem wzrostu gospodarczego umiejscawia Polskę w czołówce UE, bo wyższy wzrost ma osiągnąć tylko Malta (6 proc.) i Hiszpania (5,6 proc.), a prognozowany wzrost Portugalii i Irlandii – podobnie jak Polski – to 5,5 proc. w tym roku. Natomiast tegoroczny wzrost PKB zarówno dla Niemiec, jak i Francji jest przewidywany na poziomie 3,6 proc.

Co po omikronie?

Wprawdzie wzrost liczby nowych zakażeń covidowych w Polsce na początku 2022 r. będzie miał – jak prognozują eksperci Komisji – negatywny wpływ na krótkoterminową perspektywę gospodarczą (szczególnie w usługach), ale wzrost gospodarczy powinien nabrać tempa począwszy od drugiego kwartału. Komisja Europejska przewiduje dalsze ożywienie inwestycji w Polsce, do czego ma przyczynić się dobra sytuacja finansowa polskich firm i potrzeba zwiększenia ich mocy produkcyjnych.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Francja: strach przed protestami Ekopodatek na benzynę wywołał w 2018 i 2019 roku ogólnokrajowe, czasem gwałtowne protesty tzw. żółtych kamizelek. Z tego powodu Francja chce również w tym roku ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej do czterech procent. Państwowy koncern energetyczny EDF został zmuszony do sprzedaży energii elektrycznej po obniżonej cenie. Koszt dla państwa to 8 mld euro.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Wielka Brytania: stres na stacji benzynowej Jesienią brak kierowców ciężarówek spowodował masowe braki paliwa na brytyjskich stacjach benzynowych. Jeśli ceny energii będą nadal gwałtownie rosły, to brytyjscy rzecznicy konsumentów spodziewają się, że jedno na cztery gospodarstwa domowe znajdzie się pod presją. Wiosną wygasną bowiem obecne limity cenowe na prąd i gaz.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Włochy: pomoc dla milionów firm i gospodarstw domowych Wcześniej jako szef EBC, a teraz jako premier: Mario Draghi nie szczędzi pieniędzy, aby ulżyć swoim rodakom. Włochy już wydały od września trzy miliardy euro, przejmując koszty gazu i elektryczności dla milionów małych firm i gospodarstw domowych. Podatek VAT został obniżony z ponad 20 do 5 procent. Dotychczasowe koszty: 8 mld euro.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Hiszpania: ochrona konsumentów od lata Już latem 2021 roku rząd w Madrycie obniżył o połowę (do 10 proc.) podatek VAT na energię elektryczną. We wrześniu podjęto decyzję o obniżeniu podatku od energii elektrycznej do unijnego minimum 0,5 proc. Biedniejsze rodziny mają być chronione przed odcięciem prądu, a dostawcy mają zwrócić konsumentom zyski, które osiągnęły dzięki wzrostowi cen gazu ziemnego.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Grecja: subwencje mimo pustych kas W ciągu zaledwie roku cena gazu ziemnego w Grecji wzrosła ponad dwukrotnie, energii elektrycznej o 45 proc., a oleju opałowego o 35 proc. Chociaż od czasu kryzysu zadłużenia w 2010 roku greckie kasy są puste, rząd w Atenach przeciwdziała eksplozji cen poprzez wysokie dotacje. Koszt dotacji w samym styczniu: 400 mln euro.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Polska: mniejsze podatki, wzrost turystyki paliwowej Polska obniżyła podatek VAT na paliwa, podatek obrotowy na żywność zostanie chwilowo zawieszony, a stawka podatku od olejów mineralnych będzie obniżona. Niemieccy turyści benzynowi są zadowoleni: tankując za granicą oszczędzają średnio 20 procent, a czasem nawet więcej. Nawiasem mówiąc, większość benzyny na polskich stacjach benzynowych pochodzi z niemieckich rafinerii.

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje Czechy: nowy rząd, stare plany W jakim stopniu nowy premier Czech Petr Fiala zrealizuje plany swojego poprzednika Andreja Babisza? VAT na energię elektryczną i gaz powinien zostać ograniczony i zniesiony od 2023 r. Czas nagli, ponieważ coraz więcej Czechów cierpi z powodu wysokich cen energii.



Bruksela w swojej całościowej ocenie gospodarki UE wskazuje, że po silnym ożywieniu, które rozpoczęło się wiosną zeszłego roku i trwało aż do wczesnej jesieni, tempo wzrostu spadło w ostatnim kwartale bardziej, niż przewidywała to Komisja w zeszłym roku. Stało się tak m.in. za sprawą gwałtownego wzrostu liczby zakażeń covidem, wysokich cen energii i ciągłych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Wiele krajów UE nadal jest pod presją wynikającą ze zwiększonego obciążenia systemów opieki zdrowotnej i niedoborów personelu spowodowanych chorobami oraz kwarantannami. Ponadto problemy z logistyką i m.in. niedobory półprzewodników również będą miały wpływ na produkcję co najmniej w pierwszej połowie roku.

Jednak Komisja Europejska przekonuje, że obciążenie gospodarki UE spowodowane obecną falą zakażeń będzie krótkotrwałe. – Tyle, że niepewność i zagrożenia związane z naszą zimową prognozą pozostają wysokie. Również dlatego, że przyszły przebieg pandemii pozostaje nieprzewidywalny – uprzedzał komisarz Gentiloni.

Pandemiczne zgony

Bruksela opublikowała 9 lutego sprawozdanie o spójności społeczno-gospodarczej krajów i regionów Unii. Wskazuje, że Polska jest wśród państw najmocniej dotkniętych nadmiarowymi zgonami w czasie pandemii, ale polska gospodarka nadal potężnie zyskuje na unijnych funduszach.

Komisja Europejska szacuje, że PKB większości polskich regionów w 2023 r. będzie wyższy o ponad 2 proc. dzięki pieniądzom z unijnej siedmiolatki budżetowej 2014-2020 (dla Mazowsza to 1,5-2 proc.). Co więcej, nawet w 2043 r. we wschodnich regionach Polski PKB będzie o 1,5 proc. wyższy dzięki pieniądzom z polityki spójności 2014-2020. A przecież Unia będzie łożyć nadal, bo tylko w obecnej budżetowej siedmiolatce (2021-2027) dla Polski – w ramach różnych funduszy – przewidziano około 130 mld euro dotacji.