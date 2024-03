KE nadal blokuje przejęcie linii ITA przez Lufthansę

Komisja Europejska w dalszym ciągu ma zastrzeżenia do planowanego przez Lufthansę przejęcia włoskich linii lotniczych ITA. Komisja ogłosiła dziś (25.03.2024), że może to ograniczyć konkurencję na niektórych trasach do i z Włoch. Są też obawy, że pasażerowie mogą ucierpieć z powodu rosnących cen lub gorszej jakości usług po przejęciu włoskiego przewoźnika. Oznacza to, że wielomilionowy projekt nie może na razie zostać sfinalizowany.

Bezpośrednia konkurencja

Unijne organy ds. konkurencji wyraziły już podobne obawy pod koniec stycznia, których Lufthansa najwidoczniej nie była w stanie rozwiać. Stwierdzono wtedy, że Lufthansa i ITA bezpośrednio rywalizują ze sobą, oferując loty bez międzylądowania na niektórych trasach między Włochami a krajami Europy Środkowej, a konkurencja ze strony innych linii lotniczych jest na nich ograniczona. Lufthansa poszła już na ustępstwa w postępowaniu antymonopolowym UE, ale odmówiła podania szczegółów.

Od tego czasu Komisja Europejska podobno przeanalizowała wewnętrzne dokumenty, skonsultowała się z innymi liniami lotniczymi i uzyskała stosowne oświadczenia od portów lotniczych i klientów. Komisja podtrzymuje swoją opinię, że wskutek realizacji tego projektu może dojść do ograniczenia konkurencji na niektórych trasach krótkodystansowych. To samo dotyczy niektórych tras długodystansowych między Włochami a USA, Kanadą i Japonią. Lufthansa ma teraz czas, aby zareagować na wysunięte obawy i zaproponować możliwe środki zaradcze.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do planowanego przez Lufthansę przejęcia włoskich linii lotniczych Zdjęcie: AFP via Getty Images

Plan ustępstw

Niemieckie linie ogłosiły we Frankfurcie nad Menem, że w najbliższej przyszłości przedstawią władzom UE projekt wchodzących w grę ustępstw, aby rozwiać wszelkie pozostałe zastrzeżenia. W komunikacie podano, że kontynuowane są prace nad terminowym zatwierdzeniem transakcji; „również ze względu na nasze przekonanie, że konkurencja w Europie, a zwłaszcza we Włoszech, zostanie wzmocniona przez ITA Airways jako część Lufthansa Group”. Lufthansa spodziwa się, że ITA stanie się częścią Lufthansa Group przed końcem tego roku.

Po miesiącach negocjacji, niemiecki indeks giełdowy MDax porozumiał się z włoskim państwem pod koniec maja ubiegłego roku w sprawie nabycia przez Lufthansę mniejszościowego pakietu 41 procent udziałów linii lotniczej ITA Airways. W za to zamian ITA ma otrzymać od Lufthansy 325 mln euro w gotówce. Zgodnie z umową, Lufthansa może również przejąć kolejne 49 procent udziałów od 2025 roku pod pewnymi warunkami, a później także pozostałe 10 procent. Umowa między Lufthansą a państwem włoskim podlega przepisom dotyczącym prawa konkurencji na poziomie krajowym i europejskim.

Italia Trasporto Aereo (ITA), założona w 2020 roku, przejęła operacje lotnicze swojej niewypłacalnej poprzedniczki Alitalii w październiku 2021 roku, ale nie jest jej prawnym następcą. Nowa linia lotnicza zapewniła sobie jednak prawa do startów i lądowań, a także markę Alitalia. Ta legendarna nazwa może zatem wkrótce zostać reaktywowana pod nowym parasolem korporacyjnym.

(DPA/jak)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!