Katedra w Kolonii zadowolona z zatrudnienia kobiet

Kolońska katedra - odwieczny plac budowy

Dombaumeister - czyli mistrz nad mistrze

Od roku Michael Hauck jest głównym konserwatorem katedry, zwierzchnikiem 60 rzemieślników: murarzy, kamieniarzy, sztukatorów, snycerzy. To on odpowiada za to, by katedra utrzymana była w dobrym i bezpiecznym stanie.