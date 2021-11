Karl Friedrich May (1842-1912) jest jednym z najbardziej poczytnych pisarzy niemieckich.

Autor "Old Shatterhand" i "Winnetou". Książki Maya były tłumaczone na co najmniej 33 języki i wydane w nakładzie ponad 200 mln egzemplarzy. Karl May należy dzięki temu do grona najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się pisarzy niemieckich wszech czasów. Akcję swoich powieści umieszczał na Dzikim Zachodzie, w otoczeniu, którego niegdy sam nie widział na oczy, lecz poznał je na drodze własnych studiów i lektur.