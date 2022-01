Kardynał Marx odpowiada ofierze molestowania: „Ten krytyczny głos będzie mi towarzyszył”

W opublikowanym dziś (25.01.2022) w Monachium liście otwartym do kardynała Reinharda Marxa, Richard Kick – członek niezależnej rady ds. ofiar molestowania działającej przy archidiecezji Monachium i Fryzyngi – nawiązał do opublikowanej niedawno ekspertyzy na temat wieloletniego molestowania nieletnich i dorosłych przez księży i innych funkcjonariuszy archidiecezji, która dowiodła słuszności stawianych im zarzutów. Nawiązał też do licznych zaniedbań ze strony m.in. emerytowanego papieża Benedykta XVI i innych, wysokich urzędników kościelnych.

Jałmużna za cierpienia

Richard Kick przez wiele lat był wykorzystywany seksualnie przez księdza z archidiecezji Monachium i Fryzyngi. W roku 2010 odbył z kardynałem Marksem osobistą rozmowę na ten temat w 2010 roku, którą wspomina: „całkowicie zniszczyłeś moją wiarę i zaufanie do instytucji Kościoła poprzez swój brak opieki duszpasterskiej, swoje nie tylko moralne uchybienia i swoją bezczynność". Z powodu nieodpowiedzialnej „bezczynności” kardynała w tej sprawie, sprawca nie został ukarany, tylko mógł dalej „iść swoją drogą”, aż w 2019 roku został pochowany „z wszelkimi honorami jako nieskazitelny kapłan”.

Autor listu otwartego zaapelował do Reinharda Marxa, aby ten zatroszczył się o „należyte i szybkie odszkodowanie natury finansowej za trwające przez dziesięciolecia cierpienia ofiar”. Dotychczasowe odszkodowania są, w ich odczuciu i w wymiarze sakralnym tych przestępstw, jedynie „jałmużną”. Kardynał Marx poza tym powinien, w przekonaniu Richarda Kicka, zatroszczyć się o inne, nieujawnione do tej pory ofiary molestowania seksualnego i obiecać im swoją pomoc.

Odzyskać wiarę

„Proszę przestać obwiniać innych za ohydne zbrodnie popełnione na tej wielkiej liczbie dzieci, młodzieży i dorosłych potrzebujących ochrony” – głosi list. I dalej: „Proszę otworzyć swoje serce i zwrócić się z otwartymi ramionami do nas, ofiar molestowania”.

Niezależnie od tego Richard Kick wezwał kardynała Marxa do „stworzenia podstaw, umożliwiających ofiarom, ich rodzinom, sługom Kościoła, parafiom i wiernym odzyskać zaufanie w niczym nieskalaną wiarę chrześcijańską”. Wymaga to także „utrzymania absolutnego zaufania do przedstawicieli Kościoła i należytego pełnienia przez nich posługi duszpasterskiej, ukierunkowanej na potrzeby wiernych”.

Richard Kick zwrócił uwagę, że jego list otwarty był konsultowany z innymi członkami rady ofiar molestowania.

Kardynał odpowiada

Jak poinformował rzecznik prasowy kardynała, hierarcha od razu zareagował na ten list.

Według rzecznika hierarcha zapewnił w swej odpowiedzi autora listu, że „traktuje jego słowa bardzo poważnie” i że „razem z moimi pracownikami będę się starał wykorzystać pański usilny apel do podjęcia działań, a pański ważny, krytyczny głos będzie mi towarzyszył na tej drodze”.

