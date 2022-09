Kaplica św. Jerzego. Godne miejsce pochówku Elżbiety II

Kaplica św. Jerzego w zamku Windsor ma 72 metry długości. Nazwa "kaplica" jest nieco myląca, gdyż całość przypomina raczej katedrę. Sam Zamek Windsor był oficjalną rezydencją królowej Elżbiety II.

Kaplica św. Jerzego to tradycyjne miejsce chrztów, ślubów i pogrzebów dynastii Windsorów. Harry i Meghan wzięli tam ślub, a ich syn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, prawnuk Elżbiety i księcia Filipa, został tam ochrzczony. W kaplicy pochowanych jest wielu członków rodziny królewskiej, m.in. Henryk VIII.

Królewska historia kościoła

Pierwszą kaplicę w tym miejscu kazał wybudować Król Henryk III na początku XIII w. Następnie w 1475 r. król Edward IV zadecydował o budowie nowej, większej kaplicy. Prace budowlane przeciągnęły się jednak o pięć dekad. Kościół pozostawał bez dachu przez długi czas, aż do 1528 r.

Zbudowana z jasnego piaskowca, z dużymi oknami i ozdobnymi łękami przyporowymi, kaplica jest uważana za jeden z najważniejszych późnogotyckich kościołów na świecie. Tzw. „styl perpendykularny” o ścisłych liniach poziomych i pionowych był typowy dla angielskich katedr budowanych w tym czasie. W XIX w. ponownie przeprowadzono szeroko zakrojone prace remontowe, podczas których wybudowano kryptę królewską.

Rycerze królowej

We wnętrzu kościoła najbardziej rzucają się w oczy wspaniale rzeźbione dębowe stalle, czyli drewniane ławki, wykonane dla rycerzy Zakonu Podwiązki. Nad siedzeniami wiszą sztandary obecnych członków, a także herby ponad 700 byłych przedstawicieli zakonu.

Tzw. „styl perpendykularny” zachwyca prostymi liniami

Kapela św. Jerzego służyła rycerzom Zakonu Podwiązki na potrzeby ich ceremonii. Nazwa kaplicy odwołuje się do św. Jerzego, patrona Anglii i żołnierzy. Od 1833 r. rycerze noszą nazwę Wojskowych Rycerzy Windsoru. Książę Filip również należał do zakonu, który znawczyni historii szlachty Julia Melchior określa mianem „najbardziej prestiżowego zakonu w Królestwie i jednego z najbardziej prestiżowych zakonów w Europie”. Królowa była Wielkim Mistrzem Zakonu, dzięki czemu dzieliła z rycerzami zakonu, w większości członkami innych dynastii królewskich, te same przywileje. Zakon spotyka się w sanktuarium raz w roku.

Także w tym miejscu złożono trumnę księcia Filipa podczas mszy żałobnej w 2021 r. Jego łańcuch ze wstęgą zakonną leżał na ołtarzu, podobnie jak jego wszystkie wojskowe ordery i odznaczenia.

Śluby w św. Jerzym

Pomimo 800 dostępnych miejsc, kaplica jest raczej miejscem małych, kameralnych wydarzeń. Mury zamku Windsor uniemożliwiają gapiom dostanie się bezpośrednio przed wejście do kościoła. Inaczej wygląda to w Opactwie Westminsterskim, które znajduje się w środku Londynu. Tam tuż po wyjściu z kościoła należy spodziewać się tysięcy ludzi. Jednak również w Opactwie Westminsterskim odbywają się śluby i pogrzeby monarchów oraz ich następców.

W maju 2018 r. książę Harry i Meghan Markle wzięli ślub w kaplicy św. Jerzego

Tam sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Książę William i księżna Kate 29 kwietnia 2011 roku w obecności 1900 gości. Z kolei ślub rodziców Williama, księcia Karola i księżnej Diany, odbył się w jeszcze większej Katedrze św. Pawła. W ceremonii udział wzięło ponad 3,5 tys. gości, a całość była prawdziwym wydarzeniem państwowym. Z kolei książę Harry i Meghan Markle świętowali swój ślub w kaplicy św. Jerzego w stosunkowo kameralnej atmosferze przy udziale 600 gości. Obecny król brytyjski Karol III poślubił swoją drugą żonę Camillę Parker-Bowles, która obecnie nosi tytuł królowej małżonki, również bez większego zamieszania w kaplicy w Windsorze.

Miejsce ostatniego spoczynku rodziny królewskiej

Prawie wszystkie uroczystości pogrzebowe członków rodziny królewskiej odbywają się w kaplicy św. Jerzego. Mimo że pogrzeb Elizabeth Bowes-Lyon, matki Elżbiety II popularnie zwanej "Królową Mamą", publicznie odbył się w Londynie, to w kaplicy w Windsorze odbyło się jeszcze jedno nabożeństwo żałobne dla samej rodziny. Księżna Diana, jako rozwiedziona żona księcia Karola, nie dostąpiła tego zaszczytu. Msza pogrzebowa "królowej serc" odbyła się w Opactwie Westminsterskim.

Wielu członków rodziny królewskiej - zwłaszcza księżniczek i książąt, jest pochowanych na prywatnym cmentarzu w Frogmore. Jest to posiadłość na terenie zamku Windsor, nazwana na cześć kumkających żab, które zamieszkują tamtejsze bagna. Znajduje się tu również Mauzoleum Królewskie, w którym spoczywa królowa Wiktoria i jej mąż książę Albert.

W kaplicy św. Jerzego pogrzebani zostali wysocy rangą członkowie rodziny, tacy jak Jerzy III, Jerzy VI, “Królowa Matka”, Małgorzata, siostra królowej Elżbiety, oraz książę Filip. Teraz miejsce ostatecznego spoczynku znajdzie tu także Elżbieta II - obok zmarłego w 2021 r. męża.