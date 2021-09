Kandydat CDU na kanclerza Armin Laschet zagłosował nieprawidłowo

Kandydat CDU na kanclerza Armin Laschet nieprawidłowo złożył kartę do głosowania podczas oddawania głosu w wyborach do Bundestagu. Gdy Armin Laschet wrzucił kartę wyborczą do urny, osoby postronne mogły zobaczyć, co zaznaczył. Fotografowie uwiecznili ten moment na zdjęciach.

Źle złożona, ale ważna

Ze względu na tajność głosowania, nie wolno oddawać kart wyborczych w sposób jawny. Wyborca musi złożyć ją „w taki sposób, aby jego głos nie był rozpoznawalny”, jak napisano na stronie internetowej Federalnego Komisarza Wyborczego. Jeśli głos jest rozpoznawalny, komisja wyborcza musiałaby odrzucić wyborcę. Zazwyczaj w lokalu wyborczym zwraca się uwagę na to, jak złożyć kartę do głosowania.

Wyraźnie widać, na kogo głosował kandydat CDU

Jednak „ze względu na bieżące wydarzenia” Federalny Komisarz Wyborczy wyjaśnił: jeżeli karta do głosowania mimo to znajdzie się w urnie, nie może być już wyodrębniona i jest ważna.

„Liczy się każdy głos”

Armin Laschet głosował w swoim rodzinnym Akwizgranie. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii oddał swój głos w wyborach federalnych krótko po godzinie 11:00 rano. Armin Laschet przyszedł z żoną Susanne do lokalu wyborczego w miejskiej katolickiej szkole podstawowej. Liczni przedstawiciele mediów śledzili jego spacer do urny wyborczej nr 4101 w dzielnicy Burtscheid.

Kandydat CDU/CSU powiedział, że wybory do Bundestagu zadecydują o kierunku rozwoju Niemiec w najbliższych latach. „I dlatego liczy się każdy głos” – mówił przed lokalem wyborczym. Wyraził nadzieję, że każdy skorzysta ze swojego prawa do głosowania, „aby demokraci mogli w końcu stworzyć nowy rząd”.

Dzień wcześniej, w dzielnicy Burtscheid w Akwizgranie, Armin Laschet wystąpił przed kilkuset zwolennikami kanclerz Angeli Merkel (CDU) w swoim ostatnim wystąpieniu przed wyborami.

(AFP, DPA/jak)

