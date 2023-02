Jutro strajk na niemieckich lotniskach. Tysiące odwołanych lotów

Po środowym chaosie w Lufthansie podróżujących w Niemczech czekają kolejne turbulencje. W piątek, 17 lutego, strajki ostrzegawcze sparaliżują pracę siedmiu największych lotnisk w Niemczech. Skutki odczuje około 300 tys. pasażerów, a około 2340 lotów krajowych i międzynarodowych zostanie anulowanych – przewiduje związek lotnisk ADV. Związek mówi o „bezprecedensowej eskalacji” strajku.

Paraliż we Frankfurcie

W piątek we Frankfurcie nad Menem nie będzie można wykonywać regularnych operacji pasażerskich – poinformował operator lotniska, firma Fraport. Wyjątkiem będą tzw. loty awaryjne i dostawy pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. W samym Frankfurcie zaplanowano na piątek 1005 połączeń lotniczych. Problem dotyczy według Fraportu 137 tys. pasażerów. Firma zaapelowała do podróżujących, aby nie przyjeżdżali na lotnisko i skontaktowali się z linią lotniczą w celu uzyskania informacji.

Poszkodowani są także pasażerowie przesiadający się we Frankfurcie. Lufthansa musi odwołać na swoich najważniejszych lotniskach – we Frankfurcie i Monachium – aż 1200 lotów – poinformował rzecznik koncernu.

Utrudnienia do soboty

Strajk obejmie także m.in. lotniska w Dortmundzie, Hanowerze i Bremie. Akcja protestacyjna rozpocznie się w piątek wcześnie rano i zakończy w nocy z piątku na sobotę.

Strajk odbywa się na początku Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), która jest jednym z najważniejszych na świecie spotkań dotyczących polityki bezpieczeństwa i potrwa od piątku do niedzieli, 19 lutego. Lotnisko w Monachium zapowiedziało, że akcja protestacyjna nie będzie dotyczyła lotów na to wydarzenie, a MSC pracuje nad zagwarantowaniem przylotu uczestników konferencji.

Podwyżka minimum o 500 euro

Do strajku wezwał związek zawodowy Verdi. Pracownicy lotnisk chcą walczyć o swoje żądania w umowach zbiorowych. Chodzi nie tylko o umowy w budżetówce, ale także lokalne negocjacje dotyczące usług naziemnych oraz ogólnokrajowe umowy dotyczące bezpieczeństwa lotów.

W sporze zbiorowym związek zawodowy Verdi i związek urzędników państwowych DBB domagają się 10,5-procentowej podwyżki wynagrodzenia (minimum jednak 500 euro) dla 2,5 mln pracowników struktur federalnych i komunalnych. Umowa zbiorowa ma obowiązywać przez 12 miesięcy.

Pracodawcy odrzucają jednak te żądania. Druga runda negocjacji zaplanowana jest na 22 i 23 lutego w Poczdamie.

Podejrzewają cyberataki

Już w środę, 15 lutego, doszło do opóźnień i anulacji lotów dla dziesiątek tysięcy pasażerów z połączeniami przez Frankfurt. Uszkodzenie kabla na podmiejskiej linii kolejowej we Frankfurcie doprowadziło do awarii systemów komputerowych Lufthansy.

Tymczasem w czwartek, 16 lutego, nie funkcjonowały strony internetowe różnych niemieckich lotnisk. Port lotniczy w Norymberdze podejrzewa, że za zmasowanymi zapytaniami, które doprowadziły do przeciążenia systemu, kryje się atak hakerski.

W Nadrenii Północnej-Westfalii awaria dotyczyła lotnisk w Duesseldorfie i Dortmundzie. Wyłączona została także strona internetowa lotniska Erfurt-Weimar, a dostawca usług internetowych sprawdza, czy doszło do ataku hakerów.

(DPA/dom)