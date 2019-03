Jerzy Buzek o Klausie Kinkelu: „Pełnił rolę swoistego ambasadora Polski”

Prof. Jerzy Buzek jako premier rządu RP w l. 1997-2001 spotykał wielokrotnie Klausa Kinkela, który pełnił funkcję wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych RFN. Polski polityk zapamiętał go "jako świetnego dyplomatę oraz jako wielkiego zwolennika rozszerzenia UE na wschód, a zatem także rozszerzenia o Polskę". Jak wspomina w rozmowie z DW były premier, Kinkel "bardzo często odnosił się, także w naszych rozmowach, do historii pojednania niemiecko-francuskiego. I widział pojednanie niemiecko-polskie jako ciąg dalszy, jako część tej samej misji, w tym swojej misji także na rzecz kończenia budowy lepszej Europy, także w kontekście integracji europejskiej". Jak podkreśla Jerzy Buzek, Klaus Kinkel poświęcał się też pojednaniu niemiecko-żydowskiemu.

Nieoceniona pomoc

Czas urzędowania Kinkela przypadał na bardzo ważny etap w najnowszych dziejach Polski. W drugiej połowie lat 90-tych trwały bowiem starania o przyjęcie Polski do NATO i do Unii Europejskiej. - Był bardzo pomocny w naszych negocjacjach członkowskich z UE. Mieścił się w nurcie prezentowanym przez kanclerza Helmuta Kohla, czyli w nurcie niemieckich polityków gotowych pełnić rolę swoistych ambasadorów Polski, całej Grupy Wyszehradzkiej, krajów bałtyckich w rozmowach o wejściu do UE. Naprawdę, bardzo nam pomagał - wspomina Jerzy Buzek.

Prof. Jerzy Buzek był premierem RP w l. 1997-2001

Zdaniem byłego premiera RP inną zasługą Klausa Kinkela były jego działania na rzecz rozwiązania konfliktu w byłej Jugosławii. - Przekonywał, że Zachód musi tam interweniować, musi przerwać przelewanie krwi. I uważał, że trzeba ścigać zbrodniarzy. Bardzo przyczynił się do powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii - dodał polski polityk.

Klaus Kinkel pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i wicekanclerza w chadecko-liberalnych rządach Helmuta Kohla w latach 1992-98. Wcześniej w l. 1991-92 był ministrem sprawiedliwości, a w l. 1979-1982 szefem Federalnej Służby Wywiadowczej (BND). W latach 1993-1995 pełnił także funkcję przewodniczącego liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP).

Klaus Kinkel zmarł w poniedziałek (4.03.19) w Sankt Augustin koło Bonn w wieku 82 lat.