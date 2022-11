Jens Stoltenberg: „Broń z Niemiec ratuje życie”

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pochwalił Niemcy za dotychczasowe dostawy broni dla Ukrainy. „Silne wsparcie Niemiec robi decydującą różnicę” – powiedział szef NATO w wywiadzie dla „Welt am Sonntag” na dwa dni przed planowanym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie. Niemieckie systemy obrony powietrznej pomagają chronić domy, szkoły i szpitale przed rosyjskimi rakietami – zaznaczył.

„Dostawy broni z Niemiec ratują życie. Wszyscy musimy dalej i jeszcze bardziej wspierać Ukrainę” – podkreślił Stoltenberg. Pomoże to Ukraińcom zachować prawo do samoobrony.

„Putin próbuje wykorzystać zimę”

Sekretarz generalny NATO odniósł się także do aktualnych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. „Prezydent Putin odpowiada na porażki większą brutalnością” – powiedział. Z nadejściem zimy Moskwa zaczęła bombardować cele związane z dostawą energii, aby rzucić kraj na kolana. „Putin próbuje wykorzystać zimę jako broń. Ale to mu się nie uda” – stwierdził Jens Stoltenberg.

Szef NATO zaznaczył, że im więcej sukcesów militarnych odnotuje Ukraina, tym silniejsza będzie jej pozycja w przyszłych negocjacjach. „Możemy wzmocnić pozycję Ukrainy przy stole negocjacyjnym, jeśli zapewnimy temu krajowi wsparcie militarne” – powiedział. „Najlepszym sposobem na wspieranie pokoju jest wspieranie Ukrainy”.

Stoltenberg przyznał, że dla zachodnich społeczeństw zaangażowanie na rzecz Ukrainy wiąże się z kosztami. „Rosnące ceny żywności i energii oznaczają ciężkie czasy dla wielu gospodarstw domowych w Europie. Ale powinniśmy pamiętać, że naród ukraiński płaci każdego dnia swoją krwią” – powiedział.

Ukraina w NATO?

Gdyby Putin wygrał wojnę, to on i inni despoci nadal będą stosować przemoc, by osiągnąć swoje cele. „To może oznaczać więcej wojen i więcej cierpienia. To uczyniłoby świat jeszcze bardziej niebezpiecznym. W naszym własnym interesie jest, aby Ukraina zwyciężyła” – podkreślił sekretarz generalny NATO.

W najbliższą środę, 30 listopada, ministrowie spraw zagranicznych NATO podejmą decyzję o jeszcze większym wsparciu dla Ukrainy w ramach kompleksowego pakietu pomocowego. W najbliższym czasie przewidziane są dalsze dostawy broni, ale także generatorów prądu, zimoodpornego sprzętu dla żołnierzy i środków medycznych. W dłuższej perspektywie NATO chce zapewnić strategiczne szkolenie ukraińskich żołnierzy i dostosowywać Ukrainę do standardów wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo to Kijów nie ma na razie szans na członkostwo w NATO.

Ważnym tematem w Bukareszcie będą również Chiny. Sojusz postrzega Pekin coraz bardziej jako zagrożenie i chce wzmocnić swoją „odporność” wobec Chin pod względem ekonomicznym, militarnym, ale i cybernetycznym.

„Wojna pokazała, jak niebezpieczne jest uzależnienie od Rosji w kwestii gazu. Musimy teraz ocenić nasze zależności od reżimów autorytarnych, szczególnie Chin” – powiedział Stoltenberg w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”.