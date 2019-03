Jedna trzecia Niemców ocenia UE negatywnie

Niespełna dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 32 proc. Niemców nie ma najlepszego zdania o UE. Większość jednak, bo 57 proc. ocenia Unię pozytywnie, a 11 proc. jest niezdecydowana – głoszą opublikowane w sobotę (30.03.2019) wyniki sondażu hamburskiego instytutu badań rynkowych Splendid Research. Wybory do PE odbędą się 26 maja.

„Poczucie wolności"

Na pytanie, co oceniają w UE pozytywnie, większość respondentów wymieniła swobodę podróżowania, możliwość pracy w innym kraju unijnym, swobodny przepływ towarów i usług oraz wspólną walutę. Negatywnie ankietowani ocenili natomiast następstwa polityki unijnej w rolnictwie – zaledwie niespełna połowa stwierdziła, że efekty są w tej dziedzinie pozytywne.

– Wspólnym mianownikiem wśród zwolenników UE jest pojawiające się raz po raz poczucie wolności – podsumował prowadzący badanie Kolja Turkiewicz.

Zdaniem większości Niemców brexit będzie miał fatalne skutki dla gospodarki, ale nie tylko

Jasne stanowisko co do brexitu

Zdecydowana większość Niemców odrzuca brexit: 64 proc. ocenia negatywnie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, tylko 28 proc. je popiera, a osiem procent stwierdza, że jest im to obojętne.

Większość spodziewa się po brexicie przede wszystkim negatywnych skutków dla gospodarki, sytuacji politycznej i współżycia, zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak pozostałych państw unijnych.

– Trudno się dziwić w tej sytuacji, że 85 proc. Niemców poparłoby ponowne przyjęcie Brytyjczyków do UE – dodał Turkiewicz.

Tyle, że w takim wypadku gros badanych wymagałoby zaostrzenia warunków: niemal połowa domagałaby się procedur, które obowiązują przy przyjęciu do Wspólnoty nowego członka. A co szósty Niemiec by preferował jeszcze ostrzejsze wymagania. Tylko co trzeci byłby skłonny zgodzić się na powrót Wielkiej Brytanii do UE na dotychczasowych warunkach.

Sondaż został przeprowadzony online w styczniu br. wśród 1006 Niemców w wieku od 18 do 69 lat. Respondenci byli pytani o ich nastawienie do UE i brexitu.

(dpa, splendid-research / stas)