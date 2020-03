Japonia upiera się przy igrzyskach olimpijskich. MKOl jeszcze debatuje

W decyzji, czy ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa mają planowo odbyć się letnie igrzyska olimpijskie, premier Japonii Shinzo Abe otrzymał wsparcie od grupy G7. Szefowie państw i rządów grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata zadeklarowali swoją gotowość, by szeroko wspierać igrzyska – powiedział premier Japonii. – Robimy wszystko, co w naszej mocy, by przygotować się do igrzysk i chcemy przez to wydarzenie udowodnić, że ludzkość może pokonać nowego koronawirusa – powiedział.

Liderzy grupy G 7, do której należą także Niemcy, na wideokonferencji ustalili swoje stanowisko. Na konkretne pytanie, czy ktokolwiek z tego grona sugerował przesunięcie igrzysk w czasie, premier Japonii odpowiedział wymijająco. Obecnie w całej Europie odwołuje się wszystkie imprezy sportowe, co utrudnia także przygotowania sportowców i kwalifikacje przed igrzyskami.

Obrady MKOl

Szef francuskiego komitetu olimpijskiego stwierdził, że pandemia koronawirusa musiałaby przekroczyć swój punkt kulminacyjny i do końca maja musiałaby spadać liczba infekcji, żeby igrzyska olimpijskie mogły odbyć się zgodnie z planem. Prezydent USA Donald Trump jest zdania, że do lipca lub sierpnia najgorsze powinno już minąć. Igrzyska planowane są od 24 lipca do 9 sierpnia w Tokio.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) obraduje we wtorek i środę (17./18.03.2020) w formie kilku telekonferencji. Prezes MKOl Thomas Bach niedawno jeszcze sugerował, że letnie igrzyska powinny odbyć się pomimo pandemii koronawirusa. W ubiegłym tygodniu w rozmowie z niemiecką telewizją ARD zastrzegał jednak, że komitet olimpijski przychyli się do zaleceń światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli WHO będzie doradzać odwołanie igrzysk, komitet dostosuje się do tego zalecenia.

(dpa/ma)