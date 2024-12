Japonia: Strach przed kodokushi, samotną śmiercią

Nowe dane pokazują, że do 2050 roku dwadzieścia procent starszych Japończyków będzie mieszkać samotnie. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą uniknąć „kodokushi”. To japońskie słowo oznacza samotną śmierć.

W wieku 85 lat, Ikuko Arai przeszła na emeryturę 30 listopada. Mówi, że jest szczęśliwa, ale i zaniepokojona. Arai mieszka sama, odkąd jej mąż zmarł 16 lat temu, i obawia się, że zaprzestanie pracy w tokijskiej organizacji non-profit odizoluje ją od japońskiego społeczeństwa. I być może doprowadzi do „samotnej śmierci”.

Często słyszy się o tym w kraju o szybko starzejącej się populacji. W raporcie opublikowanym pod koniec listopada przez Japoński Narodowy Instytut Badań nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym stwierdzono, że do 2050 roku jednoosobowe gospodarstwa domowe będą stanowić 44,3% ogółu gospodarstw domowych w kraju. Liczba ta wzrośnie do 54,1% w Tokio.

Przewiduje się, że liczba osób w wieku 65 lat lub starszych mieszkających samotnie wzrośnie do 10,83 miliona do 2050 roku, co stanowi 1,5-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2020.

Lęk przed samotnością

– Niepokój związany z samotnością jest ogromny – przynaje Arai w wywiadzie dla DW. – Mogłabym wymienić mnóstwo moich zmartwień, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, dopóki będę zdrowa – dodaje.

– Do tej pory nie czułam się społecznie odizolowana z powodu mojej pracy i zawsze byłam zajęta, ale teraz przeszłam na emeryturę i nie będę już miała dotychczasowego zajęcia, więc to jest moja chwila prawdy – powiedziała. – Planuję spróbować wdrożyć strategie, które pozwolą mi uniknąć izolacji.

Po 32 latach pracy w Women's Association for a Better Aging Society (WABAS), gdzie ostatecznie awansowała na stanowisko sekretarza generalnego, Arai doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami starszymi w szybko zmieniającym się społeczeństwie Japonii.

– Założyliśmy stowarzyszenie w 1983 roku z misją ratowania żon przed ciągłą koniecznością zapewniania opieki pielęgniarskiej osobom starszym, promowania socjalizacji opieki pielęgniarskiej i uczynienia japońskiego społeczeństwa lepszym miejscem do życia dla osób starszych – powiedziała.

– W naszym społeczeństwie od dawna zakłada się, że opieka nad starszymi rodzicami jest rolą najstarszego syna i jego żony, a ponieważ mężczyźni pracują, żona musi zmienić swoją karierę i plany życiowe, aby opiekować się rodzicami – dodała. – Ale to się dramatycznie zmieniło – powiedziała Arai.

– Żyjemy w czasach, w których starsi ludzie nie mieszkają już z dziećmi i wnukami w jednym domu, a żyją sami. Wiele osób, zwłaszcza kobiet, pragnie niezależności i twierdzi, że może sobie poradzić dzięki emeryturze i oszczędnościom, ale ma to oczywiste wady.

Izolacja społeczna to tylko jedno z wyzwań stojących przed osobami starszymi, gdy ich dzieci nie mieszkają w pobliżu. Mogą doświadczać trudności finansowych, zwłaszcza gdy ich stan zdrowia się pogarsza.

Arai mówi, że wśród społeczności osób starszych rośnie zaniepokojenie zorganizowanymi grupami przestępczymi, które aktywnie atakują osoby starsze mieszkające samotnie. W kraju doszło do szeregu włamań, w tym przypadków, w których starsi ludzie zostali ranni lub nawet zabici przez intruzów.

Bezpieczniejsze społeczeństwo

– Chcemy, aby rząd ponownie stworzył społeczeństwo bezpieczne dla osób starszych – podkresla Arai. – Uważamy, że nadszedł czas, aby zwiększyć liczbę społecznych grup strażniczych i znaleźć sposoby, aby pomóc osobom starszym w tworzeniu nowych więzi w ich sąsiedztwie.

– Wyzwania dla osób starszych we współczesnej Japonii są ogromne – zgadza się Hiroshi Yoshida, profesor ekonomii starzenia się na Uniwersytecie Tohoku. Powiedział, że należy zrobić więcej, aby zapewnić, że starsi ludzie nie spędzą swoich ostatnich dni samotnie i nie będą cierpieć z powodu „kodokushi”, japońskiego terminu, który tłumaczy się jako samotną śmierć.

– Średnia długość życia Japończyków wynosi obecnie ponad 80 lat, a w przyszłości może zbliżyć się nawet do 100 lat, ale obserwujemy coraz więcej problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym u tych starszych osób, co dodatkowo obciąża system opieki zdrowotnej – powiedział DW.

– Izolacja społeczna jest obecnie tak dużym problemem w obszarach miejskich kraju, ale należy zrobić więcej, aby zwiększyć komunikację między osobami starszymi w regionach wiejskich – apeluje Yoshida.

Wskazał on na międzynarodowe badania, które wykryły związek między starszymi ludźmi, którzy żyją samotnie, cierpiącymi z powodu samotności, spadającej samooceny i pogarszających się problemów zdrowotnych.

Japonia się starzeje

– Aby poradzić sobie z tym superstarzejącym się społeczeństwem, rząd musi stworzyć sieci, które pozwolą ludziom łatwiej komunikować się ze sobą i organizować wspólne działania społeczne – powiedział.

– Pomoże to zdrowiu fizycznemu i psychicznemu tego pokolenia i zmniejszy obciążenie finansowe związane z opieką nad ludźmi, ponieważ są zdrowsi i szczęśliwsi – dodał.

Podobnie jak Arai, Yoshida uważa, że kobiety są rozwiązaniem dla starzejącego się społeczeństwa Japonii. Opowiada się za tym, by nie zobowiązywać kobiet w wieku produkcyjnym do opieki nad starszymi krewnymi, ponieważ pozbawia je to kariery, większych dochodów i siły nabywczej, co z kolei pomogłoby zwiększyć konsumpcję i ogólną gospodarkę.

– Potrzebujemy więcej kobiet na rynku pracy, aby poprawić ogólną produktywność w gospodarce, a to nieuchronnie oznacza, że mężczyźni będą musieli więcej pomagać w domu – podkreślił.

Artykuł ukazał się pierwotnie nad stronach Redakcji Niemieckiej DW

