Japonia: skażona woda z elektrowni Fukushima trafi do oceanu

Powodem tej decyzji jest fakt, że powoli brakuje miejsca na przechowywanie wody na terenie siłowni jądrowej, która zniszczona została w 2011 roku w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami. Jak podały w piątek (16.10.2020) japońskie media, przypuszczalnie jeszcze w tym miesiącu przedstawione zostanie rozwiązanie tego problemu, nad którym Japończycy debatują od siedmiu lat. Do odprowadzenia wody z wielkich cystern prosto do morza konieczne są prace budowlane, poprzedzone ekspertyzą urzędu nadzoru atomowego, co może potrwać jeszcze dwa lata.

Największa katastrofa nuklearna po Czernobylu

11 marca 2021 roku minie dziesięć latod silnego trzęsienia ziemi i potężnego tsunami, które nawiedziło północno-wschodni region Japonii. Około 18, 5 tys. osób przypłaciło tę katastrofę życiem, a jej trwałym symbolem stała się zniszczona elektrownia atomowa Fukushima Daiichi, gdzie na szczęście nie było ofiar śmiertelnych.

Ze względu na promieniowanie radioaktywne ze stopionych rdzeni trzech reaktorów, około 160 tys. mieszkańców musiało wówczas opuścić domy i region. W skali światowej była to najpoważniejsza katastrofa nuklearna od czasu awarii w Czarnobylu w 1986 roku. Sytuację w ruinie jądrowej w Fukushimie uważa się obecnie za stabilną. Ale ogromne ilości skażonej wody z systemu chłodzącego reaktory stają się coraz większym problemem.

Pod wrażeniem katastrofy nuklearnej w Japonii niemiecki rząd wkrótce potem podjął decyzję o całkowitym wycofaniu się Niemiec z eksploatacji energii atomowej do roku 2022.

(DPA/jar)