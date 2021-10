Jak w Anglii. Niemieckie obawy o brak kierowców

Na stacjach w Wielkiej Brytanii nie ma paliwa

Chaos i zakupy w panice

Na stacjach rozgrywają się coraz bardziej chaotyczne sceny, bo cierpliwość kierowców jest na wyczerpaniu. Wielu z nich czeka godzinami, aby dostać się do dystrybutora, ale wtedy benzyna często się kończy. Można sobie wyobrazić co się wtedy dzieje, zwłaszcza, że nie brakuje aut próbujących wepchnąć się do kolejki. Media donoszą już o pyskówkach, a nawet bijatykach przy dystrybutorze.