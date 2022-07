Jak komik stał się atamanem. Pierwsza polska biografia Wołodymyra Zełenskiego

DW: Jaka jest geneza powstania biografii Wołodymyra Zełenskiego?

Wojciech Rogacin*: Polskie wydanie biografii Zełenskiego ukazało się po koniec maja w wydawnictwie Wielka Litera, niemieckie na początku lipca. Ja obserwowałem Zełenskiego już przed wyborami, kiedy zdecydował się kandydować na prezydenta. Kiedy wybuchła wojna i on odmówił Amerykanom chcącym mu pomóc wyjechać z kraju, mówiąc, że chce amunicji niż podwózki, stał się nie tylko przywódcą Ukraińców i dodał im ducha, morale do obrony kraju, ale myślę, że w dużej mierze bohaterem wolnego świata, tego, który sprzeciwia się imperializmowi Rosji. No i w tym momencie pojawiła się konieczność przedstawienia tej nietuzinkowej postaci dogłębnie. Książka była pisana w ekspresowym tempie, trzeba było wykonać ogromną kwerendę. Tutaj miałem pomoc asystentów, a sam mogłem bazować na wiedzy, którą już wcześniej posiadłem. Mimo wszystko pracowałem prawie dzień i noc.

Czy udało się panu porozmawiać z Zełenskim osobiście?

- Niestety, nie, ale próbowałem. Praca nad książką odbywała się w dniach i tygodniach najgorszych ataków na Kijów, w Buczy miała miejsce masakra, więc Zełenski miał inne zadania niż rozmowy na temat własnej przeszłości – przez cały dzień starał się o pomoc i broń dla Ukrainy. Rozmawiałem jednak z osobami, które były lub są blisko niego, też z takimi, z którymi się kiedyś poróżnił, aby uzyskać szerszy obraz jego postaci.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Mimo bardzo poważnej sytuacji Ukrainy podczas czytania biografii Zełenskiego często musiałam się uśmiechać. Chyba jeszcze nigdy nie czytałam biografii politycznej, w której byłoby tyle zabawnych cytatów. Zełenskiego jako autora kabaretowych skeczy cechuje ogromne poczucie humoru.

- Przez wiele lat prowadził kabaret „Kwartał 95” („Dzielnica 95”). Chciałem pokazać go nie tylko w okresie zaangażowania politycznego, w funkcji prezydenta oraz z okresu wojny, ale także wcześniej. Zakreśliłem jego portret od momentu narodzin, poprzez szkołę, studia, później karierę artystyczną i działalność biznesową, bo Zełenski stworzył przecież ogromną firmę medialną. Przed wyborami zapewniał, że nie musi kandydować, aby „się dorobić”, gdyż jest niezależny finansowo i wszystkie pieniądze zarobił sam. Jest utalentowanym przedsiębiorcą, jego majątek szacuje się na 20 do 30 milionów dolarów.

Krzywy Róg, w którym mieszkali rodzice Zełenskiego, a on sam spędził wiele lat w dzielnicy numer 95 nie jest chyba przyjaznym miastem?

- Krzywy Róg to ogromne miasto przemysłowe, pełne kopalni i zakładów przemysłu ciężkiego, takie zagłębie górniczo-hutnicze. Trzeba wiedzieć, że to największe zagłębie rud żelaza w tej części Europy. Krzywy Róg rozciąga się na 70 kilometrów i pełen jest osiedli robotniczych, blokowisk. Sam Zełenski określał swoje rodzinne miasto jako ponure. Mimo, że ojciec dzisiejszego prezydenta Ukrainy był profesorem, mieszkali jak wszyscy – w bloku na osiedlu. Miasto pełne było band walczących o rewiry, nie należało poruszać się tam samemu, bez grupy i dobrze było umieć się obronić w razie potrzeby. Zełenski, chłopak o niskim wzroście już wcześnie uprawiał zapasy i podnosił ciężary, aby w razie bójki dać sobie radę. Krzywy Róg był dla niego taką szkołą życia.

Zełenski przez wiele lat prowadził kabaret „Kwartał 95” („Dzielnica 95”)

Jakie cechy charakteru Zełenskiego odkrył pan, zajmując się nim tak intensywnie?

- Już w szkole Zełenski był postacią nie do przeoczenia. Rwał się do wszystkiego, do wszelkich inicjatyw, zwłaszcza kulturalnych, jakie tam się pojawiały. Pierwszy kabaret założył już w gimnazjum. No i zawsze chciał wygrać, lubił być pierwszym i porażka nie wchodziła w grę. Pamiętano, że w teatrze szkolnym, kiedy grał drugoplanową rolę robił to tak, że wszystkie oczy były skierowane na niego i zdobywał potem najwięcej gratulacji. Jest wybitnym człowiekiem, wszechstronnie uzdolnionym i wydaje mi się, że był zawsze dalej niż jego rówieśnicy. Aby być zaakceptowanym w grupie, musiał dopasować się, zaniżyć loty, ale zawsze był dalej, ponad przeciętną. Co jeszcze jego szkolni i kabaretowi koledzy zgodnie podkreślają, to fakt, że Zełenski rozwijał ogromną siłę w trudnych sytuacjach. Im większe wyzwanie, tym lepiej się sprawdzał – no i nadal sprawdza, pozostając w Ukrainie i broniąc swojego kraju.

A czy odkrył pan także trudne cechy charakteru?

- Taki upór i chęć bycia pierwszym może być trudną cechą w związkach prywatnych i doprowadzać do kontrowersji. Mimo to, Zełenski jest człowiekiem pracy grupowej i lubi gromadzić wokół siebie doradców albo pytać o zdanie Ołeny, swojej żony. Inna sprawa, że często i tak robi to, co chce (tak twierdzi jego żona). Na przykład w tak ważnej kwestii, jak kandydatura na prezydenta kraju, także poradził się swojej lepszej połowy, która kategorycznie zaprotestowała, zdając sobie sprawę, jak drastycznie może zmienić się życie ich rodziny po wygranej w wyborach. Zresztą jego rodzice też mu odradzali. Ale on wysłuchał wszystkich argumentów, to w nim pracowało, stanowiło pożywkę dla jego przemyśleń. Jaki był wynik jej rady wiemy wszyscy. No i jeszcze jedna rzecz – Zełenski nie lubi publicznie odpowiadać na pytania, na które się nie przygotował, których nie przewidział. Kategorycznie zmienia temat lub w ogóle nie zajmuje stanowiska.

Ołena Zełenska

Z jednej strony Zełenski lubił brylować przed innymi, z drugiej jest wybitnym team workerem. To w pewnym sensie dwie zaprzeczające sobie postawy. Jak pan widzi tą dualność w Zełenskim?

- W jednym z wywiadów Zełenski mówi, że nie zna się na wszystkim i nie chce udawać, że się zna, więc lubi pytać ekspertów niż samemu się mądrzyć. Myślę, że to pokazuje czas wojny. On się nie wtrąca w decyzje wojskowych, jest przywódcą kraju, społeczeństwa, ale nie jest przywódcą militarnym. Jak wiem, w historii bywali tacy przywódcy, którzy ingerowali w działania wojskowych z marnym skutkiem dla swoich krajów. Jego nastawienie wynika także z doświadczeń Krzywego Rogu: ta młodzież spotykała się zawsze w grupach, gdzieś w parkach, przy fontannach, w mieszkaniach i Zełenski wyrastał w tym od wczesnej młodości. Ta lojalność wobec grupy była zawsze w nim na pierwszym miejscu. Wsparcie grupy kolegów było niezwykle ważne, lojalność i koleżeństwo odgrywały wielką rolę. Cała jego kariera, począwszy od artystycznej po polityczną i podejmowanie decyzji opiera się na spotkaniach, burzach mózgów w najbliższym gronie, wspólnym wyciąganiu konkluzji i ostatecznie on podejmuje decyzje. Również teraz, podczas wojny, kiedy Zełenski ma wystąpienia medialne przed instytucjami czy parlamentami, też się wcześniej naradza w gronie swoich współpracowników, w jaki sposób ma przedstawić poruszony temat. Radzi się, gdzie nagrywać swoje przesłania: czy z biura prezydenta, czy z ulicy przy pomocy smartfona. To wszystko się odbywa na zasadzie pracy w zespole.

Jednocześnie on jest bardzo lojalny, czego dał dowód kilka razy w swoim życiu. Nie przyjął bardzo intratnej oferty pracy w Moskwie, dla której musiałby zostawić kolegów z kabaretu, nie poddał się także kuszeniom oligarchów.

Kilka razy cytuje pan w książce byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy miał on szczególnie bliski stosunek do Zełenskiego?

- Prezydent Kwaśniewski spotykał Zełenskiego zanim on został politykiem, a po raz pierwszy na uroczystej kolacji w Ukrainie, podczas której występował „Kwartał 95”, wywołując zresztą polityków na scenę. I wtedy to Kwaśniewski powiedział prorocze słowa do Zełenskiego: „Jeżeli ja wystąpiłem na scenie kabaretu, to może i ty zostaniesz kiedyś prezydentem”.

*Wojciech Rogacin (rocznik 1968), polski dziennikarz i reporter, autor biografii Wołodymyra Zełenskiego, która w maju br. ukazała się w Polsce, a na początku lipca w tłumaczeniu Benjamina Voelkela w Niemczech („Selensky. Die Biographie").