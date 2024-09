Jadowity pająk Nosferatu zadomowił się w Niemczech

Pająk lubi ciepło – i przypuszczalnie dlatego w Niemczech najczęściej można go znaleźć w budynkach. Nosferatu (Zoropsis spinimana), który po raz pierwszy został zauważony na terenie Niemiec w 2005 roku, obecnie występuje już niemal w całym kraju – twierdzi Niemiecki Związek Ochrony Przyrody (Nabu). Jego korpus mierzy około dwóch centymetrów, zaś odnóża mają od dwóch do sześciu centymetrów, co czyni Nosferatu jednym z największych pająków w Niemczech.

I jest on też jednym z nielicznych pająków w tym kraju, które mogą przegryźć ludzką skórę, przypomina Nabu. Ich jad nie jest jednak groźny dla ludzi, a ukąszenie jest mniej więcej tak bolesne, jak ugryzienie osy. Ponadto, pająk kąsa rzadko, tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia.

Winne ocieplenie klimatu

Blisko dwie dekady temu pająk Nosferatu pojawił się w Badenii-Wirtembergii na południu Niemiec. Jesienią 2022 r., w ciągu zaledwie kilku tygodni, na portalu raportującym Nabu naturgucker.de pojawiło się ponad 25 tys. nowych przypadków wystąpienia tego pająka. Według Nabu do dziś odnotowano około 35 tys. zgłoszeń od ponad 20 tys. osób

Coraz częściej wykrywany jest na zewnątrz, na przykład w parkach lub ogrodach.

Przyczyną rozprzestrzeniania się pająka Nosferatu szczególnie w Badenii-Wirtembergii są wyższe temperatury w ciągu ostatnich kilku lat, mówi Hubert Höfer z Muzeum Historii Naturalnej w Karlsruhe. Szczególnie licznie pająki te występują w dolinie Renu.

Przyklejone do szyby

Według Nabu jedną ze szczególnych ich cech jest to, że pająk Nosferatu może nawet przylgnąć do pionowych tafli szkła. Jest to możliwe dzięki specjalnym przyczepnym włoskom. Pająki te nie tkają sieci pajęczyn, ale podążają za swoją ofiarą. Nazwa Nosferatu wzięła się stąd, że ponoć na ciele pająka można dostrzec wizerunek wampira Nosferatu z niemego filmu z 1922 roku.

Co robić, jeśli natkniemy się na tego pająka w domu? Höfer radzi, by zachowac spokój. – Pająki są we wszystkich domach i mieszkaniach. Jeśli ci przeszkadzają, możesz po prostu wynieść je na zewnątrz – dodaje.

(DPA/ widz)

