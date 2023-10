Izrael porównuje zbrodnie Hamasu z Holokaustem

Ambasador Izraela przy ONZ przemawiał w Radzie Bezpieczeństwa z żółtą gwiazdą Dawida przypiętą do marynarki. Niedawne masakry izraelskiej ludności, dokonane przez Hamas, przyrównał do nazistowskiego ludobójstwa.

Wygłaszając emocjonalne przemówienie w Radzie Bezpieczeństwa, ambasador przy ONZ Gilad Erdan miał przypiętą do marynarki żółtą gwiazdę z napisem „Never Again”. Takie same emblematy nosili jego współpracownicy.

Miały one przypominać o żółtych gwiazdach Dawida, do których noszenia naziści zmuszali Żydów w Niemczech i okupowanej Europie. Był to wówczas symbol pozbawienia praw i wykluczenia ludności żydowskiej. Podczas Holokaustu wymordowano sześć milionów Żydów.

Apel o potępienie Hamasu przez ONZ

Zwracając się do Rady Bezpieczeństwa, Gilad Erdan powiedział, że będzie nosił tę gwiazdę tak, jak jego dziadkowie i dziadkowie milionów Żydów. – Będziemy nosili tę gwiazdę, dopóki Rada Bezpieczeństwa nie potępi zbrodni Hamasu i nie zażąda natychmiastowego uwolnienia naszych zakładników – podkreślił.

Terroryści z władającego Strefą Gazy islamistycznego Hamasu i z innych ugrupowań przeprowadzili 7 października niespodziewany atak na Izrael, dopuszczając się masakr ludności cywilnej. Tego dnia i podczas późniejszych walk zginęło ponad 1400 osób. Ponad 230 Izraelczyków uprowadzono do Strefy Gazy jako zakładników.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu określił Hamas mianem „nowych nazistów” i wyznaczył cel rozbicia tej organizacji. Po trwających około trzech tygodni nalotach na cele Hamasu od minionego piątku Strefę Gazy atakują również coraz intensywniej izraelskie wojska lądowe. Gęsto zaludnione palestyńskie terytorium zostało całkowicie odcięte od świata, trwa exodus ludności na południe obszaru. Według niemożliwych do zweryfikowania danych Hamasu od 7 października zginęło ponad 8500 Palestyńczyków.

Kontrowersyjne porównanie

Porównanie obecnego konfliktu z Holokaustem i II wojną światową spotkało się z krytyką niektórych Izraelczyków. Szef miejsca pamięci Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie Dani Dajan wyraził ubolewanie z powodu słów ambasadora.

Jego zdaniem „godzą one w cześć zarówno ofiar Holokaustu, jak i państwa Izrael”, jak napisał na platformie X. Żółta gwiazda Dawida symbolizuje według niego bezradność narodu żydowskiego i jego bezsilność w stosunku do innych. „Dziś mamy niepodległy kraj i silną armię. Jesteśmy panami swojego losu. Dziś nosimy w klapie niebiesko-białą flagę, a nie żółtą naszywkę” – dodał Dani Dajan.

Izraelski informatyk, który nie chciał podać swojego nazwiska, powiedział, że tak, jak zapewne wielu Żydów na świecie, odczuwa pewien fundamentalny strach przed zaatakowaniem przez innych. – Ten strach, który był zawsze obecny w podświadomości, jest wskutek okrucieństw Hamasu nagle znów bardzo aktualny. I rząd naciska właśnie te guziki strachu – ocenił młody Izraelczyk. Dodał, że Holokaust to jednak coś wyjątkowego, a ciągłe porównania tylko godzą w cześć ofiar.

Izraelska ofensywa jak lądowanie w Normandii?

Ambasador Gilad Erdan porównał w swoim przemówieniu ofensywę izraelskich sił lądowych w Strefie Gazy z lądowaniem aliantów w Normandii w 1944 roku. Powiedział, że gdyby w D-Day, czyli 6 czerwca 1944 roku, istniała Rada Bezpieczeństwa ONZ, to zapewne odbyłaby się tam gorąca debata o tym, ile prądu i paliwa mają jeszcze mieszkańcy Monachium.

Erdan zareagował swoim przemówieniem na rosnące w świecie zaniepokojenie i krytykę z powodu cierpień cywilnych Palestyńczyków. Podkreślił, że porównywanie ofiar śmiertelnych po obu stronach konfliktu rozpoczętego okrucieństwami Hamasu 7 października jest równie niedopuszczalne jak porównywanie niemieckich i brytyjskich ofiar II wojny światowej. Żądanie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie porównał zaś z żądaniem zawieszenia broni przed odbiciem Stalingradu przez Rosjan w 1943 roku.

ONZ wobec wojny w Strefie Gazy

Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała uzgodnić wspólnej rezolucji w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem. Cztery projekty odrzucono. Następnie Zgromadzenie Ogólne ONZ dużą większością głosów zażądało w niewiążącej rezolucji „natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni” w Strefie Gazy.

Rezolucja wysunęła na pierwszy plan przede wszystkim sytuację humanitarną na tym obszarze. Ani słowem nie wspomniano jednak o Hamasie i jego zbrodniach. Niemcy wstrzymały się od głosu, co spotkało się z krytyką wielu polityków i organizacji.

(DPA/pesz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>