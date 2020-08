Izrael i Niemcy: pierwsze wspólne ćwiczenia powietrzne w RFN

Po raz pierwszy izraelskie siły powietrzne wysłały myśliwce do Niemiec na wspólne ćwiczenie z Bundeswehrą. W tym tygodniu planowane są także przeloty nad miejscami historycznymi, jak ogłosiły niemieckie siły powietrzne. We wtorek (18.08.2020) niemiecko-izraelska formacja przeleci nad bazą lotniczą Fürstenfeldbruck, aby upamiętnić izraelskich sportowców, którzy padli ofiarą ataku palestyńskich terrorystów podczas igrzysk w 1972 roku.

Lot powrotny prowadzić będzie przez przedmieścia Dachau. Następnie delegacja niemiecko-izraelska złoży wieniec pod pomnikiem obozu koncentracyjnego w tym miejscu i upamiętni ofiary Holokaustu i nazistowskiej tyranii - poinformowały niemieckie siły powietrzne. W uroczystości wezmą również udział niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer oraz ambasador Izraela w Niemczech Jeremy Issacharoff.

- Po Shoah, zbrodni przeciwko ludzkości, poruszającym znakiem naszej dzisiejszej przyjaźni jest to, że po raz pierwszy w naszej historii lecimy ramię w ramię z izraelskimi siłami powietrznymi - powiedział inspektor sił powietrznych, generał porucznik Ingo Gerhartz.

- Ten najciemniejszy rozdział w niemieckiej historii jest dla nas obecnie poleceniem, aby konsekwenie walczyć z antysemityzmem – zaznaczył oficer.

Ćwiczenia NATO i Izraela

Izraelskie ćwiczenia w Niemczech mają trwać od 17 do 28 sierpnia. - Ćwiczenie to ma ogromne znaczenie strategiczne i ma ogromny wpływ na siły powietrzne, wojsko i państwo Izrael. Stosunki izraelsko-niemieckie oraz przybycie samolotu izraelskich sił powietrznych na terytorium Niemiec to wydarzenie historyczne - powiedział rzecznik izraelskich sil powietrznych IAF.

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer

Izrael wysłał do Niemiec sześć myśliwców F-16, dwa samoloty dowodzenia i kontroli Gulfstream G550 oraz dwa Boeingi 707. Razem z pilotami z uczestniczących krajów NATO Izraelczycy będą ćwiczyć różne scenariusze bojowe i doskonalić swoją współpracę w powietrzu.

W pierwszym tygodniu siły powietrzne obu krajów będą latać razem w ramach ćwiczeń, w następnym tygodniu zaangażowane będą inne kraje partnerskie. Siły powietrzne RFN oświadczyły, że mogą spoglądać wstecz na „wieloletnią intensywną współpracę” ze swoimi izraelskimi kolegami. Niemieckie Eurofightery brały udział w ćwiczeniach w Izraelu w zeszłym roku.

(AFP/ma)