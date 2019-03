Izba Gmin za opóźnieniem brexitu

W brytyjskim parlamencie trwa głosowanie nad poprawkami dotyczącymi brexitu. Izba Gmin opowiedziała się za odroczeniem przewidzianego na 29 marca 2019 terminu opuszczenia Unii Europejskiej i ponownym głosowaniem ws. porozumiania z UE. 412 posłów poparło zgłoszony przez rząd Theresy May wniosek, przewidujący wystąpienie o przesunięcie brexitu do co najmniej 30 czerwca i zagłosowanie w przyszłym tygodniu (już po raz trzeci) nad umową regulującą przyszłe stosunki Wielkiej Brytanii i UE. Przeciwko poprawce rządu opowiedziało się 202 deputowanych.

Nie będzie drugiego referendum

We wcześniejszym głosowaniu członkowie Izby Gmin opowiedzieli się przeciwko kolejnemu referendum ws. brexitu. Przeciwko było 334 głosujących, a „za” zaledwie 85 posłów.

Projekt zgłosiła niezależna grupa parlamentarzystów złożona z byłych laburzystów i torysów. Dla zwolenników ponownego referendum głosowanie oznacza porażkę, niemniej jednak nie można wykluczyć, że się nie poddadzą. Według Brytyjskiej Komisji Wyborczej kolejne referendum wymagałoby od czterech do sześciu miesięcy przygotowania. Byłoby to możliwe tylko przy dłuższym odroczeniu wyjścia z UE.

Jeśli Wielka Brytania złoży teraz odpowiedni wniosek o odroczenie brexitu, szefowie państw i rządów musieliby go rozpatrzyć w przyszłym tygodniu.

(dpa/dom)